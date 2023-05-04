美退將盼與台建立共同指揮系統　他曝關鍵影響：相信說法有所本

▲魯德率美國25家軍火商拜訪國防安全研究院。（圖／國防院提供）



記者杜冠霖／台北報導

前美軍太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德爾（Steven Rudder）昨表示，美台終極目標就是共同操作（共同作戰圖像整合），進行不同任務可透過同樣的自動化指揮系統（C4ISR）溝通協調，鏈結網路武器系統。對此，民進黨立委王定宇4日表示，C4ISR是現代戰場決定勝敗重要因素，更讓烏克蘭在烏俄戰爭有反敗為勝機會，相信魯德說法應有所本。

王定宇解釋，軍事上名詞這叫C4ISR，是現代戰場決定勝敗重要因素，包含：敵我識別、敵方位置、友軍位置、協同作戰、陸海空水面下情資分享，對統合戰力來講，從烏俄戰爭就能看出。

王定宇表示，烏克蘭軍力只有俄羅斯8分之1、裝備也老舊很多，卻因為西方國家提供大量C4ISR相關系統，讓一個弱勢國家撐一年多，更有機會反敗為勝，對台灣來講，面對的威脅如此巨大，除了強化自己外，跟盟友的互動也很重要。

王定宇指出，包含魯德爾和某幾位印太司令都會陸續來到台灣，建立陸海空三軍立體化、跨軍種的統整系統，台灣長期被孤立在國際軍事聯盟外，如何跟美日菲澳等第一島鏈國家建立互相分享的系統，牽涉到許多外交和安全機敏事項。

王定宇表示，魯德爾曾統領8萬美國海軍陸戰隊，是印太司令部最強悍部隊的指揮官，他對台灣安全非常在意，提出台灣跟盟友建立C4ISR系統自然有所本，台灣就是努力做好自己，至於到什麼樣的程度就以國防部說明為準。

國民黨團總召曾銘宗表示，有關強化中華民國國防，國民黨團都支持，但使用相同指揮系統有好處也有壞處，會不會主導性被掌握？國防部要做相關評估，國防要自主、不能掌握在任何國家。



