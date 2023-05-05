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【廣編】Vespa黃牌旗艦GTS 300 Classic與GTS 300 Super Sport嶄新進化

▲▼Vespa,GTS 300,黃牌。（圖／Vespa提供）

▲Vespa GTS 300黃牌旗艦車系全面進化。

圖、文／Vespa提供

2023年式 Vespa GTS 300黃牌旗艦車系全面進化，升級採用免鑰匙啟動系統（Keyless System）、新款多功能液晶儀表版、及全新避震系統，提升騎乘便利性及舒適度；同時，蔚為卓越的車身細節設計也經雕琢優化，將美感與實用性完美融合。全新升級的Vespa GTS 300 車系兼具經典與科技的創新設計，成就全方位的質感登峰造極，延續Vespa GTS的不朽傳奇，自去年底米蘭車展披露以來，即讓許多台灣Vespa車迷引頸期盼，總代理太古運通終於引進經典回歸的GTS 300 Classic，與極具運動性格的GTS 300 Super Sport，首批新車少量到港，不容錯過！

新版Vespa GTS 300全車系進化採用免鑰匙啟動系統（Keyless System），包含感應式開關旋鈕、遠端開啟車廂、以及支援尋找車輛功能，只要透過口袋或背包內的感應鑰匙，便能輕鬆啟動引擎、打開椅下車廂、或鎖住龍頭，並可在車海中快速找到自己的愛車。並於GTS 300 Super Sport升級導入Vespa MIA多媒體平台系統，可與智慧型手機連線，GTS 300 Classic 亦可選配加裝；全車燈系皆採用LED照明系統，增強行車的照明亮度並延長使用效能。

全新上市的Vespa GTS 300 Classic與GTS 300 Super Sport兩個車型，總代理太古運通特別推出優惠購車方案，購車即可享有高額零利率分期或萬元交車禮方案二選一。

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