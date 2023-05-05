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壽司郎、春芳號買1送1！　Uber Eats「5月限定優惠碼」一次看

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats「5月優惠碼」懶人包。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸繼續收！外送平台「Uber Eats」5月限定「激省優惠碼」來了，這個月全用戶可以爽吃「指定餐廳指定商品買1送1」外，像是壽司郎、春芳號通通有，加碼還有一系列滿額現折優惠，通通別放過，提醒優惠內容須依消費者APP中顯示才可享優惠。

▲▼ 壽司郎,北屯,台中,醬油,店家。（圖／記者許權毅攝）

▲壽司郎10貫套餐免優惠碼買1送1。（示意圖／記者許權毅攝）

●全用戶優惠 
1.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「優市初享」且為首次訂購優市者，即可享「下單滿200元（不含外送費）打6折」優惠，最高現折150元，每人限用1次。提醒限收到此優惠者使用，轉發或轉售無效。

2.即日起至5月9日免優惠碼即可享「活動餐廳滿額送免費美味單品」，299元送50元單品、滿399元送70元單品、滿599元送100元單品、滿799送120元單品，數量有限、送完為止。

3.即日起至5月9日免優惠碼即可享「活動餐廳指定商品買1送1」優惠，如壽司郎的10貫套餐、晨間廚房的巧克力厚片吐司套餐及古早奶茶／紅茶、土木公社的招牌炭烤肉蛋土司及公社奶茶、春芳號部分分店的百香愛妃及葡萄蘆薈蜜等全台上千家選擇，數量有限、送完為止。

4.即日起至5月9日免優惠碼即可享「指定活動餐廳下單滿450元現折90元」優惠，加碼 Uber Eats獨家分享餐79折，數量有限、送完為止。

5.即日起至5月9日免優惠碼即可享「瓦城4大品牌精選美食買1送1」優惠，包括1010湘點柚香鐵觀音、大心點泰國奶茶、瓦城／非常泰點冰摩摩喳喳等，皆可享買1送1，數量有限、送完為止。

6.即日起至5月9日免優惠碼即可享「活動餐廳點指定商品打7折」優惠，數量有限、送完為止。

7.即日起至5月15日凡輸入優惠碼「媽阿好會優」，即可享「優市下單滿599元（不含外送費）現折100元」優惠，數量有限、兌完為止。提醒限收到此優惠者使用，轉發或轉售無效。

8.即日起至5月16日凡輸入優惠碼「媽的多重享受」，即可享「台安藥局、優市、大潤發、全聯、屈臣氏、亞尼克、萊爾富、傳統市場、Don Don Donki、聖德科斯、Innisfree、棉花田、小北百貨、家樂福、家樂福超市、Mia C'bon、新光好好集、City's Super下單滿799元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折250元，每人限用2次，數量有限，兌完為止。

9.5月10日起至5月16日凡輸入優惠碼「家福韓國賞」，即可享「家樂福、家樂福超市下單899元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

10.5月17日起至5月23日凡輸入優惠碼「就想要七」，即可享「統一超商下單滿299元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

11.5月17日起至5月23日凡輸入優惠碼「MIA10」，即可享「 Mia C’bon下單滿999元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限，兌完為止。

12.5月17日起至5月23日凡輸入優惠碼「WAKAO」，即可享「指定屈臣氏下單滿799元（不含外送費）打85折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

13.5月24日至5月30日凡輸入優惠碼「小北最惠省」，即可享「小北百貨下單滿499元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●新用戶優惠
1.新用戶首次下載註冊Uber Eats App，免優惠碼可享「註冊30天內無限次數免運費」優惠，提醒訂單須滿最低消費金額。

●Uber One會員優惠
1.即日起至5月30日凡輸入優惠碼「五月600」且為首次下單生鮮雜貨者，即可享「生鮮雜貨下單滿100元打4折」優惠，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至5月30日凡輸入優惠碼「五月500」，即可享「指定生鮮雜貨店家下單滿499元打9折」優惠，最高現折250元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至5月30日凡輸入優惠碼「五月1000」，即可享「指定生鮮雜貨店家下單滿1499元打85折」優惠，最高現折500元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

4.即日起至5月30日凡輸入優惠碼「PICK180」，即可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，最高現折60元，數量有限、兌完為止。

5.即日起至5月30日凡輸入優惠碼「U1MAY180」，即可享「Uber APP新用戶首趟行程180元乘車優惠」，數量有限、兌完為止。

6.即日起至5月30日凡輸入優惠碼「U1RES50」，即可享「使用Uber APP預約搭乘現折50元」優惠，每人限用4次，數量有限、兌完為止。

7.即日起至5月9日可享「活動餐廳下單滿額送美味單品」，滿299元送50元單品，滿399元送70元單品，滿599元送100元單品，滿799送120元單品，加碼輸入優惠碼「五夠好」可再打「77折」優惠，最高現折100元，數量有限、送完為止。

8.即日起至5月9日可享「活動餐廳下單指定商品買1送1」優惠，加碼輸入優惠碼「台好運」可再享「77折「優惠，最高現折100元，數量有限、送完為止。

9.即日起至5月9日免優惠碼即可享「瓦城4大品牌精選美食買1送1」，包括1010湘點柚香鐵觀音／黑芝麻椰汁西米露、大心點泰國奶茶／搖滾青木瓜沙律、瓦城／非常泰點冰摩摩喳喳或花生蝦滋圈，通通可享買1送1，數量有限、送完為止。

10.即日起至5月9日可享「活動餐廳下單指定商品打7折」優惠，加碼輸入優惠碼「五星有省」可再享「77折」優惠，數量有限、送完為止。

▲▼foodpanda公開台人2020年最愛外送美食。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda5月限定優惠碼快收。（圖／foodpanda提供）

另，外送平台「foodpanda」也有5月限定「超殺優惠碼」，這個月祭出漢堡套餐下殺7折吃、可樂免費喝等好康，還有星巴克指定飲品第2杯打66折，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止；詳細優惠內容請看「送免費可樂、漢堡餐7折吃！　foodpanda「5月超殺優惠碼」懶人包」。

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