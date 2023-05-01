送免費可樂、漢堡餐7折吃！　foodpanda「5月超殺優惠碼」懶人包

▲foodpanda5月優惠碼懶人包。（示意圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

最新外送優惠來了！外送平台「foodpanda」祭出5月限定「超殺優惠碼」，這個月不僅有漢堡套餐下殺7折吃、可樂免費喝等好康，還有星巴克指定飲品第2杯打66折，趕緊把握機會下單去，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

▲漢堡王2大指定套餐限時7折吃 。（示意圖／業者提供）

●連鎖餐飲品牌

1.即日起至5月16日凡輸入優惠碼「花生好堡堡」，即可享「漢堡王花生牛肉堡單人豪華餐／花生雞牛澎湃雙人餐套餐打7折」優惠，最高現折165元。

2.5月2日起至5月31日凡輸入優惠碼「比薩就要客」，即可享「必勝客下單滿320元現折80元」優惠。

3.5月15日起至5月31日免優惠碼可享「必勝客和風章魚燒個人比薩獨享餐／夏威夷個人比薩獨享餐打73折」優惠。

4.5月8日起至5月28日凡輸入優惠碼即可享「肯德基下單滿379元現折70元」優惠。

5.5月3日至5月16日免優惠碼可享「星巴克特大杯香草那堤或大杯馥列白第2杯66折」優惠。

6.5月2日至5月28日免優惠碼可享「下單達美樂Mybox套餐送可樂1罐」。

7.即日起至5月15日可享「晨間廚房指定餐點85折」優惠，訂單滿250元輸入優惠碼「晨間廚房YO惠」加碼再打88折，最高現折50元，每人限用1次。

8.即日起至5月15日可享「拉亞漢堡指定餐點85折」優惠，訂單滿250元輸入優惠碼「拉亞漢堡YO惠」加碼再打88折，，最高現折50元，每人限用1次。

●美食外送

1.即日起至5月31日凡輸入優惠碼「美味五月天」，即可享「美食外送下單滿649元現折130元」優惠，每人限用2次。

2.即日起至5月31日凡輸入優惠碼「享受五月天」，即可享「美食外送下單滿949元現折220元」優惠，每人限用6次。

3.即日起至5月31日凡輸入優惠碼「聚會五月天」，即可享「美食外送下單滿1849元現折450元」優惠，每人限用10次。

4.即日起至5月31日可享「美食外送指定店家75折起」，訂單滿329元輸入優惠碼「五月熊送」加碼再打85折優惠，最高現折60元，每人限用1次。

5.即日起至5月31日可享「美食外送指定早餐店家85折起」，訂單滿250元輸入優惠碼「吃早餐很嘻哈」加碼再打88折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

▲生鮮雜貨下單滿額有一系列優惠等搶。（示意圖／foodpanda提供）

●生鮮雜貨

1.即日起至5月31日凡輸入優惠碼「搶鮮五月天」，即可享「生鮮雜貨下單滿599元打85折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

2.即日起至5月31日凡輸入優惠碼「逛街五月天」，即可享「生鮮雜貨下單滿1299元打8折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

3.即日起至5月31日凡輸入優惠碼「樂購五月天」，即可享「生鮮雜貨下單滿2499元打75折」優惠，最高現折1000元，每人限用1次。

4.5月20日、5月21日限時2天凡輸入優惠碼「購物五月天」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿999元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

●熊貓超市

1.5月13日、5月14日限時2天凡輸入優惠碼「快閃五月天」，即可享「熊貓超市指定分店下單滿599元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

2.5月27日、5月28日限時2天凡輸入優惠碼「爆買五月天」，即可享「熊貓超市指定分店下單滿599元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

●信用卡優惠

1.即日起至5月31日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次訂購全平台者，下單滿200元現折100元，每人限用1次。

2.即日起至5月31日凡輸入優惠碼「pslp300」且為首次訂購並使用線上付款者，可享「2折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

3.即日起至5月31日凡輸入優惠碼「pslp300m」且為首次訂購生鮮雜貨並使用線上付款者，可享「2折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

4.即日起至5月31日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb305」，即可享現折100元優惠，每人限用1次。

5.即日起至5月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbc305」，即可享88折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

6.即日起至5月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿100元並輸入優惠碼「psctbce305」，即可享85折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

●pandago即時快遞優惠

1.即日起至5月31日凡輸入優惠碼「送送送」，且為首次使用pandago服務者，即可享「運費打5折」優惠，最高現折50元，每人限用1次。

2.即日起至5月31日凡輸入優惠碼「大放送」，即可享「運費現折20元」優惠，每人限用5次。