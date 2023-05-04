周春米首度親上東森農場推銷「愛心希望鳳梨」　王令麟加碼力挺衝買氣

▲東森電視購物《東森農場》live銷售嚴選來自屏東慈惠善導書院的「愛心希望鳳梨」，屏東縣長周春米（左2）首度化身購物專家，親上電視購物站台開賣。左起為東森購物專家怡君、屏東縣長周春米、屏東慈惠善導書院院長陳文靜、東森購物總經理彭鴻珷。(圖／記者徐文彬攝，以下同)

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物致力於公益、力挺小農，也用實際行動支持地方的社福團體，曾多次協助屏東慈惠善導書院賣「愛心希望鳳梨」，這次東森集團總裁王令麟再度號召全體會員一起加入愛心行列，屏東縣長周春米為此特地北上，首度化身購物專家，在東森農場Live節目獻上購物台初體驗，與院長陳文靜共同聯手開賣，不少人看到後用新台幣下架訂購，一開賣就衝出熱烈買氣。

位於屏東高樹鄉的慈惠善導書院，是由院長陳文靜與一群單親媽媽發起組成，成立主要目的為照顧與教育偏鄉弱勢兒少，除了針對孩童進行課後輔導、品德教育，由於堅持不募款、不領補助，因此帶領院內孩童們自給自足，透過農作耕種金鑽17號鳳梨並提供認購，用來作為課輔金及照顧弱勢的基金，也藉此鍛鍊他們的心性，告訴所有小孩，手心要向下，不畏家庭、環境等經濟條件弱勢。

每一顆鳳梨不僅是孩童們的未來與希望，在他們細心栽培親手照料下，種出來的金鑽鳳梨果肉細緻、香氣濃郁，甜度高、水分特多，尤其施以有機肥料，無使用農藥及除草劑，可安心食用，2018年首度與東森購物合作，即創下開賣40分鐘秒殺3,000顆佳績，對於再到東森農場開賣，陳文靜表示，「不管是種也好、賣也好，整個過程非常辛苦，很謝謝東森給予這麼好的機會，讓孩子可以透過努力去闖出另外一條路。」

▲屏東縣長周春米（中）、屏東慈惠善導書院院長陳文靜（右）感謝東森購物提供優質平台銷售鳳梨，也給孩子一份希望與鼓勵。



慈惠善導書院孩子們靠自己雙手種出來的「愛心希望鳳梨」，口感品質不輸小農栽種，一箱4～5顆，東森農場好吃價僅賣599元，東森集團總裁王令麟再送50%東森幣回饋力挺，相當於只要300元，而且產地直送免運費，新鮮宅配到家，吸引不少會員從網路及電話下單買起來，期待品嚐鳳梨的好滋味，同時也將愛心化為公益，讓第一次來到電視購物站台力推的周春米看了感動，直言「很高興、也很感謝能夠來東森購物、東森農場，藉由一個這麼棒的平台，把屏東的鳳梨推銷給大家。」

周春米提到，「東森購物讓地方小農、地方自己再生的力量，透過平台就能傳送給全國會員朋友，顯現這份力量是無比強大，而屏東一年四季都有很棒的水果，除了現在的鳳梨季，接下來五月芒果就要上市，還有即將開鑼的黑鮪魚季，以及屏東的石斑、午仔魚產量是全國第一、第二，未來會準備更多的好物，希望有機會可以在東森農場和大家分享。」

▲慈惠善導書院的「愛心希望鳳梨」，每一顆都是由孩子們靠自己雙手辛苦栽種。

對於慈惠善導書院，陳文靜說，當初教小朋友栽種鳳梨，一方面也是希望培育他們技能、耐性和勇氣，未來可以直接跟社會接軌，並且從耕種過程中知道食物得來不易，不能浪費食物，要懂得珍惜大地的所有資源，一起守護這片土地。而今年不光是善導書院，整個屏東、甚至國內很多鳳梨農都過得非常辛苦 ，種一顆鳳梨必須經過18個月、兩個季節，希望大眾能夠多多支持國內農產品以及善導書院，一箱鳳梨給孩子一個未來，來培育他們長大。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。