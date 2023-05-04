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港點控沈玉琳、芽芽激推　東森廣場點8號美味一吃停不下來

沈玉琳與芽芽朝聖東森廣場點8號（圖／東森購物提供）

▲沈玉琳與愛妻芽芽到東森廣場點8號，好友王世均熱心招待，讓夫妻倆大啖最愛的港點美食。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

綜藝鬼才沈玉琳搞笑幽默的主持風格，深受許多觀眾喜愛，也是許多人的模仿對象，日前沈玉琳偕同愛妻芽芽到東森廣場與好友王世均共同用餐，王世均不僅邀約好友沈玉琳直播發功，更用點8號港點美味來招待，讓沈玉琳一口接一口直呼不可思議的好吃！

天蔥國際餐飲集團旗下港粵點心專賣品牌「點8號」，近期聘請星級飯店行政主廚與米其林一星餐飲顧問，重新研發專屬料理菜單，除了改良調整原本的港式點心，也加入港式餐廳的熱門餐點，像是乾炒牛河、撈麵、炒麵等，更有甜而不膩的「金沙菠蘿油」和「冰火菠蘿油」，菠蘿麵包的酥脆外皮配上鹹甜的金沙或奶油夾餡，更是美味。沈玉琳和芽芽夫妻是不折不扣的港點控，趁著洽公之際，也特地訂位朝聖品嚐。

提到最愛的「點8號」經典菜色，芽芽表示特別喜歡「水晶蝦餃皇」，滿滿一隻半的新鮮白蝦，搭配飽滿Q彈的內餡口感，更能吃到鮮美味甜的白蝦原味。另外，她和沈玉琳也經常點用「蒸點不一樣」，「水晶蝦餃皇」、「蝦仁鮮燒賣」、「紫米珍珠丸」及「經典魚翅餃」各一顆，一次吃到4種口味。

沈玉琳與芽芽朝聖東森廣場點8號（圖／東森購物提供）

▲沈玉琳和芽芽是不折不扣的港點控，芽芽表示特別喜歡「水晶蝦餃皇」和「蒸點不一樣」，沈玉琳推薦點8號的招牌菜色「避風塘雞翅」和市面上少見的「煎蔥花蝦米腸」。

沈玉琳則是大大推薦點8號的招牌菜色「避風塘雞翅」，香氣十足的避風塘香蒜酥搭配特製秘料醃製的鮮嫩南乳雞翅，一口咬下鮮嫩多汁，口中滿溢南乳香氣；以及用鹹中帶甜的叉燒搭配青翠香蔥，包進手工拉製薄嫩腸粉做成「蜜味叉燒腸」。而市面上少見的「煎蔥花蝦米腸」，是以手工拉製的薄嫩腸粉，裹上滿滿的蝦米與青蔥，煎至焦香上色，經過煎製後的新鮮蔥花與蝦米，滿口溢香。

甜點部分，芽芽推薦不能錯過「草莓露奶華」，大量的草莓粉鋪撒在法式吐司，濃郁草莓奶醬傾流而下，彷若香甜的草莓瀑布，最適合網美拍照錄影打卡。另一道「燕窩蛋撻」，香滑內餡再鋪上特選屋燕燕窩，蛋塔外皮酥脆，內餡質地柔軟細緻，美味可口又養顏美容。

飲品大推「楊枝甘露」，其選用新鮮愛文芒果打成風味濃厚、口感細緻的果泥，並加入Q彈爽滑的西米露和新鮮芒果丁、白柚果肉，讓甜品更加有層次，入口濃郁而不膩、甘甜滑順又爽口，給人酸甜的戀愛口感，芒果控絕對要品嚐。

沈玉琳與芽芽朝聖東森廣場點8號（圖／東森購物提供）

▲「點8號」中和東森廣場旗鑑店，位於新北市中和區景平路258號1樓的東森廣場內。喜愛品嚐正宗港點的人，千萬不能錯過。
 

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