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【廣編】Fish one for one厚道送暖捐魚　Hi-Q中華海洋生技獲《遠見》ESG企業永續獎

▲▼ 中華海洋生技,遠見,ESG,企業永續獎,公益。（圖／中華海洋生技提供）

▲Hi-Q中華海洋生技自2016年起，每個月至少捐出2,000尾魚，讓在成長期的孩子，能夠攝取到高蛋白質的營養。

圖、文／中華海洋生技提供

Hi-Q中華海洋生技長期致力於公益，以「Fish one for one厚道送暖-捐魚活動」方案，榮獲《遠見》第19屆ESG企業永續獎。本屆有236件方案參賽，最後只選出46件得獎，獲獎率僅19.5%，Hi-Q中華海洋生技更是獲獎者中少見的中小企業，深獲評審青睞。

ESG企業永續獎原名CSR企業社會責任獎，於2005年由《遠見》首創，是全球華人媒體最早推動的CSR暨ESG評鑑調查，更是台灣歷史最悠久、最具公信力的企業永續獎。期望從CSR到ESG，持續深化企業永續DNA，彰顯環境(E)、社會(S)、公司治理(G)之重要性，全方位實踐企業社會責任，共創永續未來。

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「Fish One For One」是Hi-Q中華海洋生技自2016年起，與社福團體合作推動的捐魚方案。每賣出一尾魚，就捐出一尾魚，並且承諾每個月至少捐出2,000尾魚至育幼院、陪讀班、兒少中心與弱勢家庭，讓在成長期的孩子，能夠攝取到高蛋白質的營養，獲得廣大迴響。

對Hi-Q中華海洋生技來說，ESG永續並非跟流行，而是公司成立25年來的DNA，秉持厚道企業精神，對待台灣的土地與社會，力行各項愛地球的具體行動，用專業守護全家人的健康。

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