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罕見！俄羅斯有意揭露無人機事件　紐時分析背後盤算

▲▼ 俄羅斯克里姆林宮參議院大樓。（圖／路透）

▲ 圖為俄羅斯克里姆林宮參議院大樓。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯克里姆林宮3日的無人機事件引發國際關注。紐約時報報導，無論這兩架無人機是由誰派來，有一件事情相當明確，那就是俄羅斯政府希望全世界都知道這件事，不但迅速公開消息，定調這是企圖暗殺總統普丁，也罕見發布聲明，稱幕後黑手為烏克蘭，有權發動報復行動。

文中提及，俄羅斯這次的反應與以往大不相同，舉例來說，像是普丁重要心腹杜金29歲女兒達莉亞（Darya Dugina）2022年8月死於汽車爆炸、克里米亞大橋2022年10月爆炸、親俄派知名軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）遭暗殺等，這些針對俄國的攻擊事件幾乎無法忽視，但克宮均未發表長篇聲明。

這一次，在克宮發表聲明之前，社群媒體上關於莫斯科市中心3日爆炸聲的消息起先並未引發多少關注，這也讓俄羅斯政府的宣傳更加引人注目。

公開這起所謂的襲擊事件也有缺點，儘管並未造成嚴重破壞，但也凸顯出，這兩架無人機明顯有能力穿透莫斯科市中心防禦系統，並接近克里姆林宮。如今問題在於，俄羅斯是否會利用這起事件，來合理化鎖定烏克蘭發動更多、更致命的攻擊行動。

俄羅斯反對派納瓦尼戰友伏科夫（Leonid Volkov）認為，俄方針對這起事件並非否認，而是承認缺乏防空能力，大肆宣揚，「這代表他們認為利大於弊」，這些好處可能是刺激俄國人民更加熱烈支持戰爭，或是預示著新的升級。依據克宮發布的聲明，俄方保留在合適時間地點採取報復措施的權利。

關於這些所謂的報復措施可能為何，以及普丁的下一步行動，都沒有進一步細節。普丁發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）甚至拒絕證實普丁4日是否將返回克宮。

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