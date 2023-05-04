鳳展專案141架F-16V年底前交機　空軍：後續將進行部分系統整合

▲F-16V。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

空軍「鳳展專案」耗資約1100億元，由美國洛克希德馬丁公司與漢翔，共同將現有141架F-16A/B升級為F-16V。對此，空軍司令部參謀長曹進平今（4日）答詢時證實，141架今年底前全交機，接下來會再進行部分系統的整合。至於幻象2000部分，空軍規畫是要升級還是要汰除？曹進平說，還未定案。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，共同將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來擬部署台東志航基地。

邱國正4日率國防部多名單位首長到立法院外交國防委員會備詢，民進黨立委羅致政詢問鳳展、鳳揚專案進度有無拖延？曹進平表示，鳳展專案目前除一項彈藥案按規劃是延長115年，其他都按規畫的期程執行。羅追問，構改本身沒有問題，只要在彈藥部分會延宕？換句話說，今年底前141架全交機？曹回應，是，接下來會再進行部分系統的整合。

針對鳳翔專案向美採購66架全新F-16V戰機部分，羅致政表示，國防部報告說延宕到明年第三季出場，那正式第一架什麼時候交機？曹進平表示，F-16V出廠之後有部分系統測試跟飛試執行完畢後，初步規劃114年底開始做飛交籌備工作，接著飛批陸續飛交，計畫115年底全數飛交完畢。至於第一批飛交多少架，曹進平回應，目前沒有確切數字。

接著羅致政問道，模擬機何時建立起來？照空軍規畫是8個月前？曹進平說，交機之前6至8個月期完成建置，換句話說是114年年中。羅致政再問，武器投射的部分有多少台模擬機？曹表示，詳細數字要私下報告。

至於幻象2000部分，空軍規畫是要升級還是要汰除？曹進平指出，幻象目前可維持妥善率，各種會議空軍都有逐步在討論，只是還未定案。