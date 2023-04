憲哥代言紅藜果膠日安玩美仿冒不斷！港澳地區也遭殃

▲香港藝人林盛斌(BOB)作為紅藜果膠的港澳代理「BOB UP STORE」近日呼籲粉絲,不要受仿冒的紅藜果膠詐騙。(圖/東森購物提供)

消費中心/綜合報導

由綜藝天王吳宗憲參與研發兼代言的紅藜果膠由初上架開始,好評人氣不斷,上月更推出了升級版「JACKY WU 日安玩美紅藜麥穀物粉」(紅藜果膠),份量加倍,適合關注體重及追求保健人士。憲哥表示不時收到身邊親友跟他說網路上出現許多假網站,他一直提醒大家要找「東森嚴選」的渠道購買。實際上,假專頁充斥FB跟IG,這些帳號也越來越逼真,甚至配上店家的地址和電話,一不留神隨時墮進詐騙陷阱。



近日作為紅藜果膠的港澳代理「BOB UP STORE」也同受牽連,「BOB UP STORE」是由香港藝人林盛斌(BOB)於2020年下旬創立,以CP值高的自家食品及港式盆菜起家。在取得獨家港澳代理權短短半個月內,訂單量超過6,000盒,詐騙假粉專亦同時紛紛冒起,騙徒竟然掛著「BOB UP STORE」的旗號,賣著不明來歷的假貨,甚至盜取顧客資料上門送貨要求收款,讓不少港澳粉絲朋友們差點被騙。BOB經過了解後,也立刻再三呼籲粉絲要小心留意,假貨的日安玩美跟正貨也有明顯的區別,目前只有「東森嚴選」草莓網、BOB UP STORE的官方網店及指定分銷商才有開放預購。

