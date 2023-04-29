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憲哥代言紅藜果膠日安玩美仿冒不斷！港澳地區也遭殃

▲▼憲哥代言紅藜果膠日安玩美仿冒不斷！港澳地區也遭殃。（圖／東森購物提供）

▲香港藝人林盛斌（BOB）作為紅藜果膠的港澳代理「BOB UP STORE」近日呼籲粉絲，不要受仿冒的紅藜果膠詐騙。(圖／東森購物提供）

消費中心／綜合報導

由綜藝天王吳宗憲參與研發兼代言的紅藜果膠由初上架開始，好評人氣不斷，上月更推出了升級版「JACKY WU 日安玩美紅藜麥穀物粉」（紅藜果膠），份量加倍，適合關注體重及追求保健人士。憲哥表示不時收到身邊親友跟他說網路上出現許多假網站，他一直提醒大家要找「東森嚴選」的渠道購買。實際上，假專頁充斥FB跟IG，這些帳號也越來越逼真，甚至配上店家的地址和電話，一不留神隨時墮進詐騙陷阱。

近日作為紅藜果膠的港澳代理「BOB UP STORE」也同受牽連，「BOB UP STORE」是由香港藝人林盛斌（BOB）於2020年下旬創立，以CP值高的自家食品及港式盆菜起家。在取得獨家港澳代理權短短半個月內，訂單量超過6,000盒，詐騙假粉專亦同時紛紛冒起，騙徒竟然掛著「BOB UP STORE」的旗號，賣著不明來歷的假貨，甚至盜取顧客資料上門送貨要求收款，讓不少港澳粉絲朋友們差點被騙。BOB經過了解後，也立刻再三呼籲粉絲要小心留意，假貨的日安玩美跟正貨也有明顯的區別，目前只有「東森嚴選」草莓網、BOB UP STORE的官方網店及指定分銷商才有開放預購。

★東森直播讚粉專：
https://www.facebook.com/ehslivestreaming/
★BOB UP STORE粉專：
https://www.facebook.com/BobUpStore
★BOB UP STORE官方網店：
https://www.bobupstore.com/

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