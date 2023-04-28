普發6000請媽媽吃大餐　點8號套餐優惠送好禮

▲慶祝母親節，帶媽媽吃大餐，知名連鎖港式點心餐廳「點8號」自4/26～5/17推出母親節套餐優惠方案。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

全民普發6,000元打算怎麼花呢？適逢母親節即將到來，也是疫情解封後的第一個母親節，值得好好帶著媽媽享用一頓豐盛的母親節大餐來慶祝！知名連鎖港式餐廳「點8號」於4月26日至5月17日推出「愛媽媽就點8」套餐優惠，除了提供最優惠的價格品嚐美食，每位媽媽還可以獲得一份精美小禮物，表達對她們的敬意和感謝。



為了感謝所有的媽媽們，點8號特別推出母親節「愛媽媽就點8」專屬活動，兩人套餐只要1288元，可以吃到水晶蝦餃皇、魚子鮮燒賣、南乳雞翅等共8道港點，還有2杯經典港式飲品，同時加碼贈送雪玫瑰旅行組及100枚東森幣，四人套餐2588元可享14道港點、2份甜點及4杯飲品，再送市價815元的森美妍特潤緊緻撫紋面膜及200枚東森幣，十分划算。

點8號主打由星級飯店行政主廚與米其林一星餐飲顧問研發全新專屬料理菜單，打破傳統港點刻板印象，大量採用台灣在地當令食材，堅持每日自製手工麵皮與新鮮餡料，招牌點心現點現蒸，像是不可錯過的主打商品之一「水晶蝦餃皇」，滿滿一隻半的新鮮白蝦，搭配飽滿Q彈的內餡口感，更能吃到鮮美味甜的白蝦原味。

除了改良傳統的港式點心，還加入了港式餐廳的熱門餐點，如乾炒牛河、撈麵、炒麵等，餐廳推薦「避風塘雞翅」，香氣十足的避風塘香蒜酥搭配特製秘料醃製的鮮嫩南乳雞翅，一口咬下鮮嫩多汁，口中滿溢南乳香氣；「奶油海鮮焗白菜」把天津大白菜拌入濃稠白醬，加上長時間熬煮高湯，滿滿海鮮與白菜香甜搭配濃郁奶香，是大人小孩都喜歡的人氣美味。喜愛甜點的朋友，更要品嚐經典港式甜品「露奶華」，一刀切下，濃郁奶香內餡馬上傾流而下，看了就令人食指大動。這些點心都是由師傅現場製作，保證新鮮美味，在母親節獻上一份特別驚喜。

點8號的點心種類繁多，提供煎、煮、炒和炸等多樣化的烹飪方式，滿足家庭成員各種挑剔的味蕾，母親節的家庭聚餐時刻，把握點8號的限時機會，與媽媽一同享受美味的港式佳餚。

▲點8號點心多樣豐富，是母親節家人聚餐的絕佳選擇。

▲避風塘雞翅。

▲點8號新菜單「露奶華」。

▲點8號在全台擁有７間分店，東森廣場分店就位在交通便利環狀線景平站旁，交通方便。