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查爾斯加冕倒數！英國出動「最強軍艦」保護國王　部署上萬警力

▲▼ 英國國王查爾斯三世及鑽石號驅逐艦（HMS Diamond）。（組圖／路透、英國國防部）

▲ 鑽石號驅逐艦在查爾斯加冕典禮期間將停靠泰晤士河畔。（組圖／路透、英國國防部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國國王查爾斯三世加冕典禮將於6日登場，為保護國王安全，英國皇家海軍出動最強軍艦「鑽石號驅逐艦」（HMS Diamond），典禮期間將停靠泰晤士河畔，可確保倫敦不會受到無人機攻擊，倫敦警方當天也將部署上萬人力以維持秩序。

根據《太陽報》，鑽石號是一艘45型驅逐艦，擁有強大火力及雷達，可對付飛彈及無人機，雷達可在250英里（約402公里）外偵測及追蹤僅一顆板球大小、速度達音速3倍的匿蹤目標，還可同時引導多達16枚導彈，射向之字形運動（zigzag）的目標。

英國海軍說明，為慶祝國王加冕，鑽石號將停靠泰晤士河南岸、倫敦東南部的格林威治，並舉辦包括貴賓雞尾酒會、皇家海軍陸戰隊樂隊（Royal Marines Band）表演等活動。不過也有海軍消息人士透露，鑽石號防空系統只需一個開關就可啟動。

152公尺長的鑽石號可攜帶48枚「海蛇」（Sea Viper）飛彈，從前甲板垂直發射。這款飛彈長近5公尺，速度可達音速4倍，用人類無法承受的重力進行致命打擊。

然而，鑽石號的威力卻與抗議活動相關法律規範形成鮮明對比。倫敦警察廳一名負責人坦言，無法阻止反皇派在全球數億觀眾面前，在遊行路線上揮舞標語，也有民眾擔心，激進環保團體會試圖破壞活動。

警方承諾，涉嫌假造抗議名義的犯罪行為者將立刻被捕，但「抗議是合法的，只有在抗議演變成犯罪時，我們才能出手干預。只要抗議從合法變成犯罪，就會看到警方迅速行動。」

激進環團Republic已經宣布，6日將有1700名成員在查爾斯遊行路線上的特拉法加廣場（Trafalgar Square）抗議。當天將有1萬1500名警力在倫敦市中心值勤，與去年9月已故女王伊莉莎白二世國葬時人數相同，但據警方說法，此次來訪的貴賓將比女王國葬更多。

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