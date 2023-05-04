暗殺普丁是俄自導自演？美智庫曝可疑點：只為合理化大規模動員

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯克里姆林宮3日清晨遭無人機攻擊，克宮宣稱，烏克蘭企圖暗殺總統普丁。華府智庫「戰爭研究所」（ISW）認為，整起事件很有可能是由克里姆林宮策劃，把戰爭帶到俄國觀眾眼前，為未來更大規模的動員創造條件。

綜合衛報、Newsweek等報導，克里姆林宮宣稱，烏克蘭無人機試圖在5月9日勝利日之前暗殺普丁，實施有計畫的恐怖攻擊，且事發後不久，網路便開始流傳無人機在克里姆林宮上空爆炸的影片，這起事件隨即引發高度關注，但部分專家與評論家認為，這很有可能是一場精心策劃的宣傳行動，目的在爭取俄羅斯對戰爭的支持。

ISW發布報告宣稱，有多個跡象可說明這次的襲擊事件是預謀進行，像是俄羅斯近期增強境內防空能力，烏克蘭無人機極不可能穿越一層又一層的防空系統，甚至最終還能被攝影機完美拍攝到摧毀畫面。

▲▼俄羅斯參議院圓頂上方出現無人機。（圖／路透）

ISW推測，假若這真的是烏克蘭發動的突襲，克里姆林宮針對暗殺行動的反應將更加混亂，但「俄方對於空襲事件的陳述迅速且連貫，這是俄方在鄰近5月9日勝利日之際，策劃整起事件」，且俄方正採取一連串措施，為更大規模的動員做好準備，「這次假旗攻擊的目的，是為了合理化加強動員措施。」

不只如此，ISW接著說明，莫斯科當局可能正在計畫進行其他假旗行動，增加假訊息，以便在烏克蘭反攻之前，強化俄羅斯對戰爭的支持。

針對整起事件，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，他對俄羅斯的任何指控都抱持高度懷疑態度。美媒《政客》（Politico）引述2名美國官員說法指出，拜登政府仍在釐清，究竟無人機攻擊是基輔下令交由親烏克蘭團體執行，還是根本就是俄羅斯自導自演。