政院打詐綱領1.5　通傳會：輔導電商業者「物流隱碼技術」

▲通傳會副主委翁柏宗出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院今日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，通傳會表示，他們將在「堵詐」面向，加強檢核電信業者防杜境外竄改來電，並建立公益簡訊專用代表門號供政府部門發送宣導簡訊，以及研發數位防詐工具及輔導電商業者推動物流隱碼技術；透過內政部與Meta建立「綠色通道」下架涉詐廣告，及與LINE公司研議建置「紅色通道」下架涉詐帳號。

行政院去年7月訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、法務部及各協辦機關成立「打詐國家隊」。通傳會指出，行政院長陳健仁日前特別指示各部會精進「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」4面向之策略及具體措施，並據以修訂推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，透過「減少接觸、減少誤信、減少損害」三減策略，以及修訂個人資料保護法等「打詐5法」，以期前遏止詐欺犯罪發生。

通傳會指出，在「堵詐」面向，他們將加強檢核電信業者防杜境外竄改來電，並建立公益簡訊專用代表門號供政府部門發送宣導簡訊，以及研發數位防詐工具及輔導電商業者推動物流隱碼技術；透過內政部與Meta建立「綠色通道」下架涉詐廣告，及與LINE公司研議建置「紅色通道」下架涉詐帳號。

通傳會說明，國家通訊傳播委員會及數位發展部將協同5大電信業者，持續透過公私協力，執行本次修訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」的各項策略，從源頭攔阻詐騙資訊流，達到減少接觸、減少誤信及減少損害之3減策略，澈底守護全民治安。