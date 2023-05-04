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德國募兵廣告詞「再次展示力量」　引發兩派網友論戰

記者林彥臣／綜合報導

德國因為面臨備戰壓力，在最新推出的募兵廣告中，試圖改變形象，不料竟因為一句「當我們需要再次展示力量」（wenn wir wieder Stärke zeigen müssen）的廣告詞，在網路上引發兩派網友的論戰，因為德國的反戰、反法西斯口號就是「永不再次」，所以對「再次」一詞感到相當敏感。但也有一派人認為，不要這麼敏感，再次指的是展現「西德時代」的軍事力量。

德國最新的募兵廣告，內容呈現的就是陸海空軍的日常訓練，並且搭配一個相對低調的背景音樂。不過「當我們需要再次展示力量」這句廣告詞，卻在推特上，引發兩派網友的討論。

▲▼德國募兵廣告詞一句「再次展示力量」，引發兩派論戰。（圖／翻攝自YouTube／Bundeswehr Exclusive）

▲德國募兵廣告的內容，呈現的就是陸海空軍的日常訓練。（圖／翻攝自YouTube／Bundeswehr Exclusive）

有一派網友表示，「再次這個詞，真的用得很糟糕」、「這裡的人都忘記了：德國輸了二戰，所以你並不強大。這不是很明顯嗎？」、「措辭的選擇太糟糕了，看起來像是在蓄意破壞」、「我真的不認為現在適齡當兵的人會想到冷戰時代，我們會立即想到二戰」、「這句廣告詞可能不是最佳選擇，卻是俄羅斯政論節目的重要題材」。

▲▼德國募兵廣告詞一句「再次展示力量」，引發兩派論戰。（圖／翻攝自YouTube／Bundeswehr Exclusive）

▲德國募兵廣告詞一句「再次展示力量」，引發兩派論戰。（圖／翻攝自YouTube／Bundeswehr Exclusive）

但也有另一派網友反駁，「德國聯邦國防軍曾經有495,000人，這與納粹無關，在你恐慌之前，應該先讀書」、「像這樣的反應絕不是一個健康國家的標誌」、「我們忘記冷戰了嗎？西德當時是軍事強國，幾乎每個人都明白為什麼需要武裝力量」、「德國人不想保護自己的國家，不是因為他們害怕過去（多好的藉口），而是因為他們把這個責任推給了美國。」


根據德國右派媒體《狄喜觀點》（Tichys Einblick）報導，德國聯邦國防軍目前擁有183,000人，由於缺乏合適的服役申請人，許多部門已經空缺，此外，根據政治家的說法，德國聯邦國防軍應該在幾年內增加到203,000人，以加強德國的防衛能力。

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