德國募兵廣告詞「再次展示力量」　引發兩派網友論戰

記者林彥臣/綜合報導

德國因為面臨備戰壓力,在最新推出的募兵廣告中,試圖改變形象,不料竟因為一句「當我們需要再次展示力量」(wenn wir wieder Stärke zeigen müssen)的廣告詞,在網路上引發兩派網友的論戰,因為德國的反戰、反法西斯口號就是「永不再次」,所以對「再次」一詞感到相當敏感。但也有一派人認為,不要這麼敏感,再次指的是展現「西德時代」的軍事力量。

德國最新的募兵廣告,內容呈現的就是陸海空軍的日常訓練,並且搭配一個相對低調的背景音樂。不過「當我們需要再次展示力量」這句廣告詞,卻在推特上,引發兩派網友的討論。

▲德國募兵廣告的內容,呈現的就是陸海空軍的日常訓練。(圖/翻攝自YouTube/Bundeswehr Exclusive)



有一派網友表示,「再次這個詞,真的用得很糟糕」、「這裡的人都忘記了:德國輸了二戰,所以你並不強大。這不是很明顯嗎?」、「措辭的選擇太糟糕了,看起來像是在蓄意破壞」、「我真的不認為現在適齡當兵的人會想到冷戰時代,我們會立即想到二戰」、「這句廣告詞可能不是最佳選擇,卻是俄羅斯政論節目的重要題材」。

▲德國募兵廣告詞一句「再次展示力量」,引發兩派論戰。(圖/翻攝自YouTube/Bundeswehr Exclusive)

但也有另一派網友反駁,「德國聯邦國防軍曾經有495,000人,這與納粹無關,在你恐慌之前,應該先讀書」、「像這樣的反應絕不是一個健康國家的標誌」、「我們忘記冷戰了嗎?西德當時是軍事強國,幾乎每個人都明白為什麼需要武裝力量」、「德國人不想保護自己的國家,不是因為他們害怕過去(多好的藉口),而是因為他們把這個責任推給了美國。」



根據德國右派媒體《狄喜觀點》(Tichys Einblick)報導,德國聯邦國防軍目前擁有183,000人,由於缺乏合適的服役申請人,許多部門已經空缺,此外,根據政治家的說法,德國聯邦國防軍應該在幾年內增加到203,000人,以加強德國的防衛能力。

Germany’s Bundeswehr has launched a new ad campaign, saying “what counts when we need to show strength again”.



The alarmed reactions and pushback it has gotten is indicative of how long the mental Zeitenwende will take pic.twitter.com/WEF6a6UDZL