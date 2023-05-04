　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

安溥前高官父也遭騙數百萬！鼎瑩創投吸金7千萬　9人被起訴

前海基會副董事長焦仁和。（圖／資料照）

▲焦仁和因誤信海外投資前景可期而捲入吸金詐騙案。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

歌手安溥父親焦仁和，曾任海基會董事長和僑委會委員長，因誤信鼎瑩創業投資顧問公司負責人高鼎宸等人宣稱，瑞士「ALL SPARK」公司股票掛牌上市後將翻漲8、9倍，和其他投資者共投入7000多萬元，焦仁和被騙數百萬；台北地檢署4日依違反《銀行法》等罪，起訴高鼎宸、曾幫高推廣業務的「台中股友社蕭老師」詹秉閎等9人。

鼎瑩負責人高鼎宸原名高建智，在2002年間，成立「富裕創投基金公司」，由前監察院長陳履安擔任董事長，富裕因未經主管機關許可，擅自發行「富裕基金」，向6百多名投資人募資上億，被檢舉涉嫌違反《證交法》，陳履安因認罪且無前科，在2006年獲得北檢處分緩起訴2年，需繳庫50萬元，至於高男則潛逃大陸，直到2009年通緝時效過後才返台。

▲▼ 鼎瑩創投吸金7千萬害慘焦仁和　主嫌曾和陳履安非法募資上億遭通緝。鼎瑩創業投資顧問公司負責人高鼎宸(原名高健智)。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲高鼎宸曾因非法募資逃亡海外，返台後又犯下瑩創吸金案遭起訴。（圖／記者劉昌松翻攝）

之後高鼎宸經由鼎瑩創投業務，從2018年2月起對外招攬投資購買瑞士ALL SPARK股票，當時鼎瑩宣稱，ALL SPARK會於2018年11月在德國法蘭克福上市，會從事輔導如澳洲等海外公司掛牌業務，公司前景可期，預估一上市就股價就會翻漲8、9倍。

但ALL SPARK直到2018年底遲未上市，焦仁和等被害人陸續察覺受騙，2020年間紛紛提告，檢察官李巧菱收案後，懷疑這個情節不是單純詐騙，調閱相關金流帳戶，果然發現有數百人加入投資，是個大型吸金案，在同年11月就指揮調查局台北市調處，兵分8路搜索，並約談鼎瑩負責人高鼎宸在內9名被告。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／美奧運金牌女將驟逝　享年32歲
快訊／韓女死在高雄「疑酒瓶行兇」！　男友遭聲押
吳淡如北海道買房悲劇了！　喊話Joeman：乾媽送給你
創投吸金7千萬！　女歌手前高官父也遭騙數百萬
好市多「毒莓果」擬集體提告求償！　政府願支付訴訟費
獨／im.B主嫌家藏海量愛馬仕！　王世堅迎戰游淑慧6字回應
快訊／涉洩密給「台版柬埔寨」！　北市警所長羈押禁見
梅雨鋒面快來了！半個台灣「炸成黃綠色」
台灣人最愛「這10組爛密碼」！　駭客1秒破解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

路邊木椅隨手撿走回收　高雄婦沒賺到反吃上官司

男大生開車返家撿手機...猛撞路樹　「國民神車」側翻玻璃全碎

坑殺越南同鄉！刺青男「假面交真擄人」逼家屬匯款　4煞收押

快訊／韓國情侶遊台...女友陳屍飯店　「疑酒瓶行兇」男友再遭聲押

搭訕隔壁桌正妹遭拒爆口角　北投醉漢「狂扯她頭髮」下場慘

荒唐警大生「醉吻女同學還想硬上」　酒醒後竟求勿報警...下場曝

新竹2車碰撞掃到機車　滿地零件碎片！4人送醫女學生骨折

快訊／休學高職生墜安平四草大橋！緊急送醫治療

快訊／涉洩密給「台版柬埔寨」！北市警所長羈押禁見

查獲槍枝零件追出槍毒集團　「老爸回家幫開門」警破家庭兵工廠

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

路邊木椅隨手撿走回收　高雄婦沒賺到反吃上官司

男大生開車返家撿手機...猛撞路樹　「國民神車」側翻玻璃全碎

坑殺越南同鄉！刺青男「假面交真擄人」逼家屬匯款　4煞收押

快訊／韓國情侶遊台...女友陳屍飯店　「疑酒瓶行兇」男友再遭聲押

搭訕隔壁桌正妹遭拒爆口角　北投醉漢「狂扯她頭髮」下場慘

荒唐警大生「醉吻女同學還想硬上」　酒醒後竟求勿報警...下場曝

新竹2車碰撞掃到機車　滿地零件碎片！4人送醫女學生骨折

快訊／休學高職生墜安平四草大橋！緊急送醫治療

快訊／涉洩密給「台版柬埔寨」！北市警所長羈押禁見

查獲槍枝零件追出槍毒集團　「老爸回家幫開門」警破家庭兵工廠

洗澡講電話「充電手機掉進浴缸」　義大利16歲少女觸電亡

投資青年就業方案第二期啟動！　「投入160億、協助80萬青年」

AKIRA首錄實境「揪放浪兄弟合作」！　聽SHOKICHI唱中文歌大讚

母親節送禮！網購推寵媽優惠攻略　加碼指定日買最划算

颱風「瑪娃」生成機率增！有望助「西南季風北移」帶雨來

政院打詐綱領1.5　通傳會：輔導電商業者「物流隱碼技術」

逼企鵝妹唱生日快樂歌！台男身分曝光　鄉民挖黑歷史：阿旺夠了

路邊木椅隨手撿走回收　高雄婦沒賺到反吃上官司

「鳳翔專案」首架F-16V交機延宕　綠委點關鍵：還是要跟美方溝通

今年顏值最高電影！《沙丘：第二部》預告來了　甜茶轉大人騎沙蟲帥爆

社會熱門新聞

免錢的最貴！　碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

獨／中租能源營運長是淫狼　尾牙強吻新進女同事

老闆瘋狂求愛「黏你一輩子」　女上班4天提離職

獨／im.B平台負責人家搜出海量精品　光愛馬仕就40個

竹聯最強堂口「據點」曝光　入會須有3條件

不當管教二度挨罰　台中惡師解聘

銀行界劉德華激戰10女　腥夫和2情婦判賠正宮金額曝

「im.B貸媒合平台」詐25億！曾姓負責人落網

名醫「紅燈過馬路」遭撞亡　騎士過失致死起訴

更多熱門

相關新聞

打詐綱領1.5來了！組織地方隊　重點打擊假投資、解除分期付款　

打詐綱領1.5來了！組織地方隊　重點打擊假投資、解除分期付款　

打詐國家隊去年7月成立，透過各部會攜手協力合作，繳出不錯的成果，不少目標甚至提前達標。但考量詐欺犯罪仍存在許多待解決問題，以及樣態不斷變化，行政院4日宣布推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，特別針對網拍、假投資及解除分期付款等高發詐欺案類進行重點打擊，並結合各縣市的「打詐地方隊」，通力合作。

「台北王」地下匯兌22億　五分埔商家全靠他們

「台北王」地下匯兌22億　五分埔商家全靠他們

徐巧芯揭imB詐騙案負責人與綠營關係近　批「忙切割」不幫受害者

徐巧芯揭imB詐騙案負責人與綠營關係近　批「忙切割」不幫受害者

「im.B貸媒合平台」詐25億！曾姓負責人落網

「im.B貸媒合平台」詐25億！曾姓負責人落網

起底台版柬埔寨洩密所長　曾遭控盜刷

起底台版柬埔寨洩密所長　曾遭控盜刷

關鍵字：

鼎瑩ALL SPARK焦仁和陳履安銀行法吸金詐騙詐欺

讀者迴響

熱門新聞

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

《華燈》Dora分手了！

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

免錢的最貴！　碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

上14天班月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

一堆店撐過疫情　現在卻陸續倒閉

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面