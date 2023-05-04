安溥前高官父也遭騙數百萬！鼎瑩創投吸金7千萬　9人被起訴

▲焦仁和因誤信海外投資前景可期而捲入吸金詐騙案。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

歌手安溥父親焦仁和，曾任海基會董事長和僑委會委員長，因誤信鼎瑩創業投資顧問公司負責人高鼎宸等人宣稱，瑞士「ALL SPARK」公司股票掛牌上市後將翻漲8、9倍，和其他投資者共投入7000多萬元，焦仁和被騙數百萬；台北地檢署4日依違反《銀行法》等罪，起訴高鼎宸、曾幫高推廣業務的「台中股友社蕭老師」詹秉閎等9人。

鼎瑩負責人高鼎宸原名高建智，在2002年間，成立「富裕創投基金公司」，由前監察院長陳履安擔任董事長，富裕因未經主管機關許可，擅自發行「富裕基金」，向6百多名投資人募資上億，被檢舉涉嫌違反《證交法》，陳履安因認罪且無前科，在2006年獲得北檢處分緩起訴2年，需繳庫50萬元，至於高男則潛逃大陸，直到2009年通緝時效過後才返台。

▲高鼎宸曾因非法募資逃亡海外，返台後又犯下瑩創吸金案遭起訴。（圖／記者劉昌松翻攝）

之後高鼎宸經由鼎瑩創投業務，從2018年2月起對外招攬投資購買瑞士ALL SPARK股票，當時鼎瑩宣稱，ALL SPARK會於2018年11月在德國法蘭克福上市，會從事輔導如澳洲等海外公司掛牌業務，公司前景可期，預估一上市就股價就會翻漲8、9倍。

但ALL SPARK直到2018年底遲未上市，焦仁和等被害人陸續察覺受騙，2020年間紛紛提告，檢察官李巧菱收案後，懷疑這個情節不是單純詐騙，調閱相關金流帳戶，果然發現有數百人加入投資，是個大型吸金案，在同年11月就指揮調查局台北市調處，兵分8路搜索，並約談鼎瑩負責人高鼎宸在內9名被告。