陳水扁上凱道踩「保外就醫」紅線？　法務部長：一定嚴正處理

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案面臨解職，11日將發監執行，而政院近期提出選罷法修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選，讓前總統陳水扁大為不滿，走上凱道行使憲法請願權，但其保外就醫的身分，引發熱議。法務部長蔡清祥4日備詢時指出，權責由台中監獄處理，等他們查證，呈給矯正署，矯正署一定會根據中監報告做嚴正處理。

國民黨立委賴士葆質詢時表示，前總統陳水扁活力十足、砲火四射，先不管訴求有沒有道理，外界關注的是，陳水扁明明違反保外就醫四原則「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪。」賴指出，蔡清祥外界評價不差，怎麼可以任由陳水扁踐踏法務部、中監尊嚴？

蔡清祥表示，權責由台中監獄處理，等他們查證，呈給矯正署，由尊重權責單位認定，法務部長要負責所屬機關責任，都要了解但也要尊重權責單位初步處理報告，至於報告何時出來要看中監處理速度，搜集事證處理完畢後，向矯正署報告，看他們討論結果如何才會跟我報告。

賴士葆也批評，司法系統遇到陳水扁就轉彎，對此，蔡清祥指出，法務部當然要依法行政，就依規定來走，自己是實務工作的檢察官出身，一定要遵守法律規定。

賴士葆質疑，是否會上報行政院長陳建仁？蔡清祥表示，權責單位分得很清楚，整個社會重大輿情當然會跟院長報告，但這件事情不用我報告，報紙都寫得很清楚，院長都尊重權責單位處理。

賴士葆表示，自己質詢是為蔡清祥抱不平，被陳水扁如此踐踏還不敢講話，四不原則每一條都違反，「是不是要讓他回去（中監）？」對此，蔡清祥回應，矯正署一定會根據中監報告做嚴正處理，我說應該說的、做應該做的。

賴士葆詢問，蔡清祥是否心情很複雜、難過？蔡清祥指出，不會難過啦！會照法律規定做該做的事，要就事論事，一定要求矯正署盡快交出報告。