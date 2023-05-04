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「台美21世紀貿易倡議」進入最後階段　戴琪：盼盡快宣布新進展

▲▼美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／路透）

▲美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國貿易代表戴琪3日表示，正在進行的「台美21世紀貿易倡議」已經進入最後的文本確認階段，希望能盡快宣布新的進展，更強調台灣是個充滿活力的合作夥伴，能在重要地區和美國一起分享相同的價值觀。

台裔美籍的戴琪（Katherine Tai）在「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）發表演說時提到，商務部和肯亞、台灣的貿易談判皆進入最後階段，「肯亞和台灣是兩個充滿活力的合作夥伴，在重要地區和美國一起分享相同的價值觀，希望能盡快宣布最新的談判進展。」

「台美21世紀貿易倡議」去年11月在美國紐約市舉行首次實體談判，第二輪談判會議於今年1月在台北舉行。政院經貿談判辦公室先前表示，台美歷經多次會議，對關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題進行充分討論

戴琪3日指出，在世界經濟嚴重動盪的時代，傳統貿易方式已經不足，必須適應現今全球經濟現實，讓貿易政策與國內投資齊頭並進，美國與印太地區正在協商一種全新貿易倡議，為各種規模的企業帶來有意義的成果。

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