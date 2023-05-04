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社會 社會焦點 保障人權

「床上睡覺怎麼變在救護車上」　女低血糖昏倒...救護人員急送醫

▲東港消防分隊員鄭育昌、歐建宏及救護義消郭承憲救護昏倒婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港消防分隊員鄭育昌、歐建宏及救護義消郭承憲救護昏倒婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名64歲婦人意識不清昏倒在家，家人求助屏東縣政府消防局，東港消防分隊出動救護，測出係低血糖造成，立即注射高濃度葡萄糖並送醫，送醫途中，她清醒後回說「我在睡覺，怎麼會在救護車上」，讓救護人員哭笑不得。

▲東港消防分隊員鄭育昌、歐建宏及救護義消郭承憲救護昏倒婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港消防分隊於5月2日上午10點時許，接獲119派遣新園鄉南興路急病救護，報案人稱家人意識不清，急需救護車送醫，東港分隊立即出動救護人員及救護義消共3人前往。

隊員鄭育昌、歐建宏及救護義消郭承憲到達現場，發現病患倒臥在一樓客廳，家屬在旁不知所措，緊張地表示，患者一直叫不醒，意識狀況開始無法回應。

經評估後，發現該64歲女性患者意識不清，只對痛有反應；家屬表示患者有相關低血糖病史，給予生命徵象監測、血糖監測後確認患者為低血糖狀況，現場高級救護技術員向家屬解釋後，立即給予50%高濃度葡萄糖溶液注射處置，並依家屬要求送往東港輔英醫院。

於送醫過程中患者意識轉為清醒，並表示自己在睡覺，不知道為什麼在救護車上，讓救護人員哭笑不得。

東港分隊表示，身邊的親朋好友若健康有狀況，應多關心及照料，提醒按時服用藥物，定期回診追蹤，並與醫療人員保持良好的溝通管道。如有緊急需要可以請求消防機關的協助，並聽從專業救護技術人員建議與處置後送，將病患送至就近適當醫院進行醫療處置。

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