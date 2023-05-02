屏東休旅車過彎撞路樹「烏龜翻」　駕駛臉部四肢受傷送醫

▲休旅車自撞路樹車輪朝天 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

廖姓男子駕駛休旅車今(2)日上午行經新園鄉港西村通往烏龍堤防方向時，因路況不熟，轉彎速度過快自撞路樹，致休旅車四輪朝天180度翻轉，車頭凹陷，2顆安全氣囊爆開，新園消防分隊獲報前往救援，將身體多處受傷的廖男送醫治療。

消防局新園分隊於今天上午9時4分接獲119通知，指稱新園鄉港西村往烏龍堤防方向有車禍事故發生，駕駛疑似受困車內，分隊獲報後由隊員廖柏勛與邱冠維前往處理。

救護人員抵達現場，發現為一台銀色休旅車疑似車速過快於轉彎處失控撞擊路樹，車輛「倒栽蔥」四輪朝天呈現180度翻轉，車頭凹陷，擋風玻璃碎裂，駕駛座與副駕駛座2顆安全氣囊均爆開。

搶救人員先安撫駕駛緊張情緒，確認肢體可自由活動，穩定車輛並拉起手剎車熄火，迅速檢測後駕駛座車門可以打開，搶救人員合力將傷者移出車外後進行二度評估，生命徵象穩定意識清楚，神經學檢查均正常，但手腳與臉部有多處擦傷，胸口被爆開的安全氣囊打到會悶痛，給予清洗傷口包紮止血，送往東港安泰醫院救治，圓滿完成任務。

根據29歲蕭姓駕駛表示，他從事建築工程工作，上午開車要趕往東港工地時，因對新闢建通車的烏龍堤防路段不熟悉，才會在轉彎處失控自撞路樹翻車，所幸消防人員很快就到場將自己救出送醫，才沒有造成更大的傷害。