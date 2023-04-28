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東華「伍佰」控遭師長集體霸凌！殺到教育部陳情　盼組獨立小組調查

▲▼東華大學研究生吳俊霖控遭師長集體霸凌，要求教育另組處置小組重新調查。（圖／記者許敏溶攝）

▲東華大學研究生吳俊霖（左二持麥克風者）控遭師長集體霸凌，要求教育另組處置小組重新調查。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

校園學生遭霸凌事件頻傳，現為東華大學諮商與臨床心理所研究生的吳俊霖，今（28日）北上到教育部陳情並召開記者會，指控遭到校園師長集體霸凌，包括遭到遭到該系王姓副教授兼中心主任在辦公室拍桌喝叱、在教室中惡言嘲諷，諮商心理師實習備取資格無故消失，要求教育部另組獨立公正小組重新調查此案，還原霸凌事實，不要讓學生因霸凌而發生遺憾事件。

校園內學生遭到霸凌事件頻傳，除了學生對學生，還有師長對學生，現為東華大學諮商與臨床心理所研究生吳俊霖，名字雖然和歌手「伍佰」一樣，但卻是來自中低收入戶家庭，今天特地從花蓮北上，到教育部門口召開記者會，控訴遭到校園師長集體霸凌。

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吳俊霖指出，原本希望通過諮商心理師國家考試，藉由專業助人工作幫忙家庭脫貧，但卻在畢業前的諮商心理師全職實習階段，遭遇東華諮商輔導中心師長一連串校園集體霸凌，包括諮商心理師實習備取資格，突然無端消失在東華諮輔中心的遞補名單，且諮臨系王姓副教授兼中心主任，在辦公室裡的拍桌喝斥，以及在教室中的惡言嘲諷等作為。

▲▼東華大學研究生吳俊霖控遭師長集體霸凌，要求教育另組處置小組重新調查。（圖／記者許敏溶攝）

▲東華大學研究生吳俊霖（左二）今到教育部陳情，指控在校園內遭到師長集體霸凌。（圖／記者許敏溶攝）

吳俊霖進一步表示，後來雖然進入諮詢中心實習，但隨即遭到中心組長翁某、督導等人不公平歧視對待，小從辦公電腦只分配到「17 吋」骨董螢幕，大到驚動所裡兩位實習教師的實習退訓爭議，甚至投訴遭到校園霸凌時，遭到校方行政主管以各種違法不公的刁難歧視等對待，例如找一些與霸凌不相干的所謂證人，在調查過程中持續貶損他的人格。

面對師長集體霸凌，吳俊霖表示，一度讓他心情低落，而日前教育部訴願會指東華防制校園霸凌因應小組組成違法，全案被撤銷且限期辦理，讓他更確信東華是個集體霸凌校園，也希望教育部正視這種校園官官相護共犯結構，另組獨立公正小組重新調查此案，還原霸凌事實，不要讓學生因霸凌而發生遺憾事件。

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