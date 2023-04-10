桃園新增5家醫院　即日起提供猴痘疫苗接種服務

▲桃園衛生局表示，即日起新增5家醫院提供猴痘疫苗接種服務。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

依據衛福部疾病管制署統計資料，猴痘確定病例截至本月6日已累計23例病例，其中16例為本土個案，桃園市衛生局10日表示，雖然桃園市尚無猴痘確定病例，為防止疫情擴散，桃園市除第一階段合作醫院衛福部桃園醫院外，再新增5家醫院提供猴痘疫苗接種服務。

新增5家醫院分別為：衛福部桃園醫院新屋分院、龍潭敏盛醫院、天晟醫院及林口長庚紀念醫院，目前開放暴露前預防接種對象為正痘病毒屬實驗室操作人員、與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者及近6個月內曾有高風險性行為者。

針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」（如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等），自即日起即可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平臺 https://mpox.cdc.gov.tw/ )」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，及選擇欲前往接種之醫院。

為利後續安排接種服務，請民眾填寫意願登記時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，將無法提供接種服務，呼籲民眾，即早預約登記、及早接種疫苗，以維護自身健康。