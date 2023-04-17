對抗少子化！桃園凍卵營養金補助起跑　即起受理申請

▲對抗少子化！桃園凍卵營養金補助起跑。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

對抗少子化！桃園市自今(17)日起開始受理「桃園凍卵營養金補助」申請，針對設籍桃園市30歲（含）至40歲（含）女性或配偶，設籍於桃園市之尚未取得中華民國身分證之外籍民眾，於今（112）年1月起，至桃園市9家合約的人工生殖機構完成冷凍卵子療程，可申請補助營養金1萬元。

市府衛生局表示，該9家醫院、診所，分別為：林口長庚紀念醫院、衛福部桃園醫院、敏盛綜合醫院、桃園秉坤婦幼醫院、宏其婦幼醫院、惠生婦產科診所、婦茂婦幼診所、禾馨宜蘊婦產科診所、桃園宏其生基診所等。

為避免民眾反覆奔波，桃園市民符合申請資格，只需提供包含醫療收費明細表影本（須載明冷凍卵子）、申請人金融機構存摺封面影本、申請人身分證（正反面）影本及切結暨領據，由本市合約人工生殖機構代為辦理申請，衛生局於收到申請資料及審核通過後，將分別寄發電子郵件通知民眾，審核通過後約14個工作天直接撥款至申請人帳戶。

若於今年1月1日至4月17日期間，於本市合約之人工生殖機構進行凍卵民眾亦可檢附上述文件，至原開立醫療收費明細表之機構提出代為申請。衛生局表示，本計畫是守護桃園女性未來生育意願，提供因疾病治療、其他規劃或暫無婚育計畫、理想對象等民眾凍卵營養金補助，保障女性選擇權，建立桃園成為女性有助力的友善城市。

「桃園凍卵營養金補助」是市議員林政賢、張碩芳於2022參選市議員提出的政見，兩位市議員樂見提出政見獲市長張善政重視並兌現。張碩芳表示，現代人生活壓力大，愈來愈多女性選擇晚婚，晚婚不是女性的錯，她主張不要讓年齡成為生孩子的負擔和原罪，進而放棄自己的夢想屈就，變成沒想清楚「為生而生」。《凍卵》女性可以在最佳的生育年齡保存卵子，可以幫助女性在未來生育時有更多的選擇，謝謝張善政市長，快速兌現政策，讓女性不會再因生育問題而困擾，讓女性能勇敢做為！