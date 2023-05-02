　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜稱總統沒關心新北　總統府舉證回應：國軍支援應受肯定

▲總統蔡英文出席國家資通安全研究院揭牌典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對新北市長侯友宜稱「防疫期間正、副總統未關心新北市」一事，總統府發言人林聿禪2日表示，過去三年疫情期間，總統蔡英文及副總統賴清德對全國的防疫工作都非常關心，從親自溝通協調多項防疫事務、關切各項防疫工作，一直到國際防疫合作，都全力以赴。

林聿禪表示，以新北市為例，蔡英文除了曾主動致電侯友宜了解新北市的防疫狀況之外，也曾前往位於新北市三重的1922話務中心，替第一線工作人員打氣，並指示國軍投入新北多項防疫任務，隨時追蹤進度，例如國軍就支援了新北市救護車出勤任務、協助新北市集中檢疫所的防疫工作，以及新北市三合一篩檢站的部署服務、新北市防疫旅館及醫院等環境清消及整備等，國軍弟兄姊妹支援防疫的辛勞，也應該受到肯定。

▼蔡英文總統赴新北市出席「國家住都中心社會住宅」開工動土典禮 。（圖／總統府提供）

▲▼蔡英文總統出席「國家住都中心社會住宅」開工動土典禮 。（圖／總統府提供）

此外，林聿禪表示，疫情期間，蔡英文對於新北市各項建設推動也非常關切，諸如出席「新北環狀線通車典禮」、位於新北市中和區的「警消社會住宅統包工程開工動土典禮」及「國家住都中心社會住宅」位於新北市板橋區的兩處社會住宅工程開工動土典禮等，都是在堅守防疫工作、中央地方共同合作下得以推動。

林聿禪強調，過去三年，全體國民不分彼此協力合作，一起擊敗疫情，這早已是台灣人共同生命經驗的一部份，彌足珍貴，而現在台灣疫情等級已降階，國家正進入疫後的新階段，可以理解部分政治人物或許有其選舉考量，但仍期盼以全民為念，停止不必要的政治操作。

▼蔡英文總統出席「新北環狀線通車典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼蔡英文總統出席「新北環狀線通車典禮」。（圖／總統府提供）

▼蔡英文總統赴新北市出席「警消社會住宅統包工程開工動土典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼蔡英文總統出席「警消社會住宅統包工程開工動土典禮」。（圖／總統府提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
西門町雙屍命案兇手逃死定讞　死者母罵「廢死集團贏了！」
10檔列注意股！　漲太多被盯上
快訊／IG罵T1裁判不公！　獵鷹球員被罰2.5萬
2024挺賴清德？　陳水扁為這事震怒
快訊／200萬車主受惠！　驗車條件放寬
快檢查電費單！　這張「千萬發票」沒人領
郭台銘再道歉！「每個縣市去找核電廠」：要24小時軍備
獨／成功高中「書海全丟下樓」！　校長：記得清就好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜稱總統沒關心新北　總統府舉證回應：國軍支援應受肯定

陳水扁睽違23年進立法院　「榮譽顧問」身分讓他進出無須登記

詹志宏任台港策進會新董座　盼恢復台港經濟、文化交流

她曝國民黨最新內參民調：賴清德一支獨秀　郭、侯、柯差距5％內

2024挺賴清德？陳水扁為這事震怒　「要人家支持也要支持的下去」

大局已定？國民黨內參民調曝光　黃光芹：除非郭台銘下白虎湯

陳水扁批洗錢防制法淪參政防制法　「神愛世人、神也愛更生人」

杯水＋鋼索不如波頓「抵制中國」？　范雲批：像幼幼班孩子在嬉鬧

陳水扁赴立法院陳情　支持者簇擁高喊「阿扁無罪」、「阿扁加油」

郭台銘為發言道歉　近一週好感度掉了近一成六

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

SEVENTEEN珉奎.太妍心動身高差　比力氣放水：請妳推我吧

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

侯友宜稱總統沒關心新北　總統府舉證回應：國軍支援應受肯定

陳水扁睽違23年進立法院　「榮譽顧問」身分讓他進出無須登記

詹志宏任台港策進會新董座　盼恢復台港經濟、文化交流

她曝國民黨最新內參民調：賴清德一支獨秀　郭、侯、柯差距5％內

2024挺賴清德？陳水扁為這事震怒　「要人家支持也要支持的下去」

大局已定？國民黨內參民調曝光　黃光芹：除非郭台銘下白虎湯

陳水扁批洗錢防制法淪參政防制法　「神愛世人、神也愛更生人」

杯水＋鋼索不如波頓「抵制中國」？　范雲批：像幼幼班孩子在嬉鬧

陳水扁赴立法院陳情　支持者簇擁高喊「阿扁無罪」、「阿扁加油」

郭台銘為發言道歉　近一週好感度掉了近一成六

台南分署法拍入帳2933萬5千　永康電梯公寓642萬元拍定

女人果然不能被激！茵芙扮小丑女「短裙網襪」火辣亮相

基市府喊話「基捷延2年通車才合理」　鐵道局：盼一起拚2032年通車

江少慶回到12強賽巔峰？　張進德認為還沒完全體

拉布拉多睡夢中「嗚！嗚！」偷吠　兄弟圍上來疑惑：你怎麼了？

28歲女星「遭酒駕撞死」頭部重創身亡　拍澳洲結婚實境秀走紅

蔡培慧、四河局會勘　將修建有竹山地方記憶的防汛工程

【廣編】SUZUKI輕鬆入主　全車系購車優惠享不停

《貞子》回來了！網路瘋傳詛咒影片　看過的人24小時內會死

西門町雙屍命案兇手逃死定讞　死者母罵「廢死集團贏了！」

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

政治熱門新聞

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

陳水扁衝總統府陳情　批《選罷法》修法

郭台銘向韓國瑜道歉！力邀：希望能並肩作戰

全文／陳水扁衝凱道找蔡英文陳情為哪樁

總統府已接收陳水扁請願書　第一時間轉交林佳龍

「郭台銘講大話、侯友宜講空話」　她嘆：核四讓2個沒料候選人現形

為何選總統？　侯友宜首曝原因：我們來做會不會比別人好

郭台銘逛六合夜市被粉絲包圍！100公尺走1小時

動保法修正重罰25萬　議員看酒駕罰鍰無言了

快訊／陳水扁明上凱道行使請願權

「藍白合破局」2大原因曝光　柯營定調郭侯等距

巴拉圭友台派勝選　郭正亮曝1國在施壓

郭台銘再為「半屏山蓋核電」道歉！

曹興誠：台灣沒理由跟中國統一

更多熱門

相關新聞

雙屍命案逃死定讞　死者母怒廢死贏了！

雙屍命案逃死定讞　死者母怒廢死贏了！

西門町峨嵋停車場2015年發生雙屍命案，2名販毒集團小弟槍殺後被堆疊在汽車後座。兇手陳福祥歷經五次判處死刑後，最高法院2日自為判決將他判處無期徒刑定讞。對於陳福祥逃死，死者母親接受媒體採訪時，大罵「蔡英文政府及廢死集團贏了」，她不能接受這個結果。

她曝國民黨最新內參民調：賴清德一支獨秀　郭、侯、柯差距5％內

她曝國民黨最新內參民調：賴清德一支獨秀　郭、侯、柯差距5％內

2024挺賴清德？陳水扁為這事震怒　「要人家支持也要支持的下去」

2024挺賴清德？陳水扁為這事震怒　「要人家支持也要支持的下去」

大局已定？國民黨內參民調曝光　黃光芹：除非郭台銘下白虎湯

大局已定？國民黨內參民調曝光　黃光芹：除非郭台銘下白虎湯

杯水＋鋼索不如波頓「抵制中國」？　范雲批：像幼幼班孩子在嬉鬧

杯水＋鋼索不如波頓「抵制中國」？　范雲批：像幼幼班孩子在嬉鬧

關鍵字：

侯友宜蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

高雄正妹OL出無影腳狠踹汽車踉蹌險摔跤

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

鳳梨認了要結婚！穩交3年突報喜：人生邁入下個階段

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面