2024挺賴清德？陳水扁為這事震怒　「要人家支持也要支持的下去」

▲前總統陳水扁5/2走上凱道行使憲法請願權。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案面臨解職，近期將發監執行，而政院近期提出選罷法修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選。讓前總統陳水扁大為不滿，更北上到總統府、行政院、立法院遞出陳情書，對於是否有和副總統賴清德溝通過？陳表示，沒有機會，要熱臉貼人家冷屁股嗎？至於是否支持賴清德？陳回應，要人家支持也要支持的下去。

陳水扁為選罷法修法北上陳情，並分別到民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團遞交陳情書，對於各黨意見，陳水扁表示，自己不便為任何黨團來講話，所有不同政黨內部的意見或高明看法自己不作評論，非常感恩。

對於並未和國民黨團見面，陳水扁指出，有直接送請願書給他們，此行目的最主要陳遞請願書，見不見不是重點。

至於北上陳情前是否有與賴清德溝通？陳水扁表示，沒有機會。媒體追問若有機會溝通的話？陳水扁僅回應，如果人家不想跟你講話，那你要熱臉貼人家冷屁股嗎？

而陳水扁近期在臉書發合成圖都可見賴清德身影，是否表態支持？陳水扁表示，相信過去所做的事情，所有的一言一行都不後悔，但從今而後，「當然有些事情讓我們難過、失望的時候，人都是肉身打成的，讓你說有心、還要有力，絕對有難度，所以有心無力，也許就是我現在的心情。」

媒體追問是否代表不會挺賴清德？陳水扁僅回應，「我沒有這樣說。」陳表示，自己看這件事情，覺得很奇怪啦！要人家支持也要支持的下去。

至於陳致中心情如何？陳水扁表示，陳致中第一次全高雄市最高票當選只做了8個月，這次前鎮小港選區最高票當選，做4個月，所以他有第一次被剝奪議員資格的經驗，這是第二度，只是為他感到不捨，但他也願意面對，5/11就要進去了。

而總統蔡英文即將卸任，是否有特赦可能性？陳水扁回應，自己不曉得，那是總統的政治特權。雙方沒有溝通過，也沒有機會。