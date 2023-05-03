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政府擬開放加拿大牛肉進口　呂玉玲提1質疑：會不會是一場騙局？

▲立委呂玉玲出席國民黨團3日記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委呂玉玲出席國民黨團3日記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

食藥署上週預告修正「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」草案，擬開放加拿大全月齡牛肉進口到台灣。對此，國民黨立委呂玉玲今（3日）質疑政府開放加拿大牛肉進口，是為了尋求加國支持我方進入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），但她憂心，「會不會到最後就是一場騙局」。

國民黨立法院黨團今（3日）舉行「開放全齡加拿大牛肉進口？食安大放水！ 出事誰來賠？」記者會，會中黨團首席副書記長林思銘指出，英國有雜誌於2022年1月17日報導，2021年12月加拿大有農場發現狂牛症，韓國、中國與菲律賓相繼暫停進口，人類一旦食用患狂牛症的牛隻，恐出現記憶力衰退、智力喪失、失去平衡等問題，目前皆無有效治療方式。

對於食藥署說未來牛肉輸入台灣前會做系統性查核，包含書面審查、國人攝食風險評估，另外也要到加拿大畜牧場、屠宰場實地查核，林思銘則質疑，請問食藥署查核報告在哪？連查核都未啟動就要開放，這不是放水，什麼叫放水？

林思銘也提及，政府開放加拿大牛肉進口的目的，是為了要跟加拿大啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）談判，這讓國民黨團想到2021年時民進黨政府執意開放萊豬進口，當時總統蔡英文稱只要開放萊豬，台美雙邊貿易協定BTA就可以水到渠成，甚至有助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等協定，但兩年多過去，在哪裡？

呂玉玲跟進質疑，之前開放萊豬，蔡政府強調要進入CPTPP，但我國加入了沒有？2021年9月申請加入會員，但對方沒有成立入會工作小組，如今要進口加拿大牛肉，是不是要尋求加拿大對我方進入CPTPP的支持？但會不會到最後就是一場騙局。

呂玉玲批評，2020年蔡政府一紙行政命令公文，就要開放萊豬及30月齡以上的美牛，今天再一次不顧食安；2015年加拿大就有檢驗出牛肉含狂牛症，2021年再一次傳出加國牛隻含狂牛症，連韓國、中國、菲律賓都因此暫停進口，然而蔡政府反其道而行，到底有什麼秘密不能說？如果未來民眾感染上狂牛症，政府要不要承擔？

林思銘強調，國民黨團的立場是，只要有食安疑慮，就不應開放進口，沒辦法接受食藥署不顧風險的食安，在還沒有協議的情況下就要開放，拿食安換FIPA。不管政府要交換什麼利益，食安絕對是不能退守的防線，草率開放加拿大牛肉，風險全民自負，是非常不道德的事情，希望民進黨政府懸崖勒馬。

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關鍵字：

呂玉玲國民黨團加拿大牛肉食安CPTPP

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