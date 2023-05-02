開放全牛齡加國牛肉進口　行政院：已進行審慎風險評估

▲食藥署預告開放全牛齡加拿大牛肉進口。（示意圖／達志影像）

記者陳家祥／台北報導

針對加拿大牛肉的安全問題，行政院代理發言人羅秉成2日表示，食安是政府最重視的責任，也會嚴格為人民把關，而加拿大目前已是世界動物衛生組織（WOAH）評定的牛海綿狀腦病（BSE）風險可忽略國家，針對加拿大所提出的30月齡以上加國牛肉輸台申請，政府也已進行審慎的風險評估，確認可忽略相關食用風險，衛福部始依法辦理預告作業程序。



羅秉成表示，我國曾於2007年6月開放加拿大30月齡以下去骨牛肉進口，並於2014年與加拿大簽訂台加牛肉協議，開放加國30月齡以下帶骨牛肉進口，而加拿大嗣於2021年2月再向我國提出申請30月齡以上加國牛肉輸台。



羅秉成指出，近年加拿大已無典型BSE案例，WOAH亦已將加拿大評定為BSE風險可忽略國家，亦即所有年齡的牛隻皆屬安全無虞，均可於國際間自由貿易。

羅秉成說，為了把關國民的食品安全，我國政府亦就加拿大的申請案進行審慎的風險評估，陸續召開了2次BSE專家諮詢會，並在2022年8月實地赴加拿大查核，針對1家肥育場、3家屠宰／加工廠以及1家化製廠的管理系統進行查廠程序，查核重點在於了解牛隻追蹤追溯及飼料管理制度，以及加國對BSE的防範、監測及牛肉安全衛生作業，是否完全去除脊髓等風險物質且不致汙染出口之牛肉，以確保輸台牛肉安全。



羅秉成表示，經相關單位參考國際規範並依據國人的攝食習慣進行風險評估後，確認食用之風險可忽略，決定開放30月齡以上加國牛肉，依法辦理預告作業程序，未來政府也會落實標示及管理措施，嚴格為國人的食安把關。