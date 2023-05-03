開放加拿大全牛齡有利入CPTPP？　吳釗燮未否認

記者呂晏慈／台北報導

食藥署近日預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，引發關注。針對開放全牛齡牛肉進口是否有助於加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），外交部長吳釗燮3日受訪說，加拿大認為只要符合高標準就應該被歡迎加入，我國與加拿大的經貿關係正快速進展中。

▲外交部長吳釗燮受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會今天上午邀請吳釗燮、國安局長蔡明彥進行專案報告。

媒體會前聯訪時關注，我國開放加拿大全牛齡牛肉進口，是否有助於加入CPTPP？吳釗燮未否認該說法並表示，有關於我國加入CPTPP的這件事情，我國與會員國一直都有保持非常密切的聯繫，加拿大對於台灣參與CPTPP的態度也已經非常清楚，任何一個申請者只要符合CPTPP高標準的話，都應該被歡迎進入到CPTPP。

吳釗燮補充，我國與加拿大之間的投資保障協議的會談已經正式開始了，希望很快就會有一個成果，看得到我國跟加拿大之間的經貿關係正在快速進展當中。

此外，有媒體詢問，吳釗燮接受外媒專訪時談及，如果台灣遭入侵時必須自救，是否意味著不能靠美國？吳釗燮澄清，意思不是這樣，大家要仔細看訪談內容，他每次講的都一樣，防衛台灣是台灣自己的責任，如果台灣沒有防衛自己的決心，是沒有人會幫助台灣的，最重要的是要展現自我防衛的決心，並且做好準備。