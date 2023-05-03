支持橄欖球運動贊助白米　熱心民眾偕議員李啟維表心意

▲呂泰國、王鈺婷夫婦，在市議員李啟維服務處舉行贊助白米記者會，贊助白米聊表心意，希望橄欖球能成為全民運動再造台南榮光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

呂泰國、王鈺婷夫婦知道台南市長榮中學、六信高中兩支橄欖球隊需要白米物資，3日早上在市議員李啟維服務處舉行贊助白米記者會，夫婦2人說為了讓這些孩子更有氣力打球，贊助一些白米聊表心意，希望橄欖球能成為全民運動再造台南榮光。

代表長榮中學的林家偉、六信高中的陳奕仁橄欖球隊出席的兩位教練都表示，非常感謝呂泰國夫婦贊助白米，因為橄欖球是很激烈的運動，這些孩子為了訓練方便住在學校宿舍，選手家長會來幫忙煮飯給這些孩子吃，因為運動量大訓練很辛苦，這些孩子正值年輕力壯食量特別大，所以需要一些白米煮飯。

運動的孩子只會更強壯不會變壞，代表長榮中學橄欖球隊後援會出席的吳美足副會長這樣說，她的孫子還沒參加橄欖球隊時比較肥胖，生活學習態度不會那麼積極，自從就讀南寧國中參加橄欖球隊之後，變得熱誠判若兩人，身體更結實更健康，好像找到了生活目標，在球場上奔馳衝撞有如一條生龍活虎，成為了球隊重要的一員，做阿嬤的看了雖然不捨，還是很安慰高興！

李啟維議員表示，1858年因天津條約台灣門戶開放，英國改革宗長老教會因而來到台灣宣揚福音，建立全國第一間長榮中學，把橄欖球運動帶進台灣，以六信、長榮為班底的台南橄欖球隊曾長時間稱霸全國，如今北部縣市政府投入更多資源在橄欖球運動，反而台南沒那麼熱門實在值得探討。