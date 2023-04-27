優化運動環境！　侯友宜宣布：新北市明年1月將成立體育局

▲侯友宜宣布明年一月成立體育局。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市議會今（27）日是市政總質詢第一天，國民黨議員要求新北市長侯友宜要加強校園競技運動培訓、推廣全齡運動，應成立體育局，以保障產業結合建構運動產業鍊，以及體育選手生涯規畫。侯友宜當場允諾，今年將編列預算計畫將體育處擴大升格為體育局，最快將於明年1月成立。

新北市議會今日總質詢，國民黨市議員廖先翔、江怡臻、王威元、葉元之等人質詢。他們首先分享團隊至日本參觀奧林匹克館經驗，對於日本選手培訓與生涯規劃非常有印象，認為新北市應該成立體育局，對於推動選手培訓與全民運動會更有力。

侯友宜表示，運動本來就是非常重要，體育局理當該成立，現在瓶頸是體育處只能發展高中以下的體育發展；但國際賽事需跨局處聯合，也要媒合企業資源、民間團體力量，確實需要一個局來去做，才能跟其他縣市平衡溝通。

侯友宜坦言，這麼大的城市沒有體育局，真的比較難建構運動產業鍊，成立體育局或運動局確實符合時代潮流，希望讓大家熱愛運動，並培育人才、結合產業發展，打造友善的國際運動環境。

侯友宜說，市府已計畫成立體育局，但名稱是體育局或運動局還要再研商，但確定的是，今年將編列相關預算，希望明年元月可正式成立。此話宣布後，國民黨議員都拍手支持，還全體上台與侯友宜拍照。

