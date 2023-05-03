派遣工「感覺」同事犯強姦殺人案　竟以牛排刀、鐵條殺了他！

▲派遣工殺害同事，判刑13年定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台中市吳姓派遣工，因長期吸毒以致辨識行為能力顯著降低，他2021年間「感覺」賴姓同事犯下強姦、殺人案件，懷疑對方要對自己不利。竟趁著對方在宿舍喝酒後，持牛排刀、鐵條殺害對方。一審判刑14年6月，二審改判13年。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

判決指出，現年38歲的吳姓男子與66歲的賴姓同事，同為派遣工，並住在台中市西屯區的公司宿舍內。而吳男因為長期施用安非他命類毒品引發物質（安非他命)使用障礙症、物質誘發的精神病疾患，導致辨識行為違法的能力顯著降低。而他不滿同住的賴姓同事的生活習慣，再加上精神疾病的影響，讓他「感覺」賴姓同事犯下強姦、殺人案件，甚至懷疑對方要對自己不利。

案發於2021年7月間，深夜11點半左右，賴姓同事正在員工宿舍客廳喝酒喧嘩。吳男氣不過，拿出前兩天吃飯時暗藏的牛排刀，以及自己吊掛衣服使用的鐵條，到客廳攻擊賴男。賴男先以左手阻擋吳男的鐵條攻擊，吳男趁隙拿出牛排刀，刺入賴男的上背部，接著再出腳踹賴男之腹部、左腰；賴男傷重，趴倒在客廳長椅上，吳男再以鐵條持續毆打倒在椅子上的賴男，但賴男毫無動靜，吳男罷手回房。

沒多久，公司另名同事前來查看宿舍情況，發現賴男全身是血，倒臥在長椅上，同事立刻打電話報警求救。賴男被送往醫院，但因左上背部銳器刺傷、左手食指割傷、右眼眶周圍浣熊眼狀瘀青、左肩峰處瘀傷、左後肩部平行線狀瘀傷、左腰部瘀青、左季肋部與左側腹壁交接處大片軟組織血腫等傷害，最後左側胸腔大量血胸、左肺塌陷，送醫後不治身亡。檢警逮捕吳男，並依照殺人罪嫌提起公訴。

法院審理時，吳男坦承不諱，一審法院認為他有罪，構成累犯，判刑14年6月。上訴二審後，台中高分院雖認定他有罪，但考量他因吸毒導致辨識行為違法能力顯著降低，予以減刑，最後判刑13年、褫奪公權5年。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。