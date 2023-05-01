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確診補助0發放！醫護痛批「命在旦夕才領得到錢」　將提行政訴願

▲▼ 醫護五一爭勞權 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲醫護五一爭勞權 。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

適逢五一勞動節，許多勞團紛紛上凱道抗爭護勞權，不少醫護團體也參與其中，抗議醫護勞權3跳票。有高雄護理師凌晨2時下大夜班就搭車北上，痛批確診補助至今0發放，「可能要命在旦夕才領得到錢吧！」後續將提行政訴願，到立法院抗爭，必要時也會召開記者會表達訴求。

五一行動聯盟今（1）日集結凱達格蘭大道，在2024年大選前對執政黨「總算帳」，醫護團體也紛紛出席響應，由台灣醫療工會聯合會領軍，共計11工會、上百人參與。

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台灣醫療工會聯合會秘書高若想表示，此次遊行準備了行動劇，抗議三班護病比、防疫津貼與確診補助跳票，現在護病比的算法為全院各班別加總計算，帳面上看起來都達標，但實際上夜班護病比已達1:20，護理師還是過勞。

▲▼ 醫護五一爭勞權 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲高雄醫學大學醫療事業企業工會副理事長柯心炫凌。（圖／記者嚴云岑攝）

參與遊行的台北市醫師工會秘書徐維琪表示，本次遊行訴求是希望政府不要挺過疫情又忘記醫護人員辛勞，現在醫護過勞依舊，領到的防疫津貼也與自己計算有落差，衛福部和醫院互踢皮球，醫院不發也沒有罰則，醫院造冊細節又難以追蹤，衛福部不要遇到事情就要求「共體時艱」，而是要改善整體醫療環境。

高雄醫學大學醫療事業企業工會副理事長柯心炫凌也提到，很多醫護的每個月防疫津貼都只領到6、7成，每次詢問院方就說衛福部沒發錢，她感嘆，18、19年SARS時就被騙過一次，這次換了執政黨，確診補床津貼依然跳票，叫醫護先上班防疫，申請確診補助都是0元，後續將申請行政訴願。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳則提到，過去護理人員很少參與勞動節遊行，「但疫情之後很多護理人員都生氣了」，希望防疫津貼透明化，讓勞動人力能被重視。她強調，現在各醫院人力不足越來越嚴重，去年底護理師執業登記率還有59.2%，今年4月只剩下58.6%，不到半年已有超過1000人離職，呼籲政府解決低薪問題，並宣導職場安全。

▲▼ 醫護五一爭勞權 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台灣護師醫療產業工會。（圖／記者嚴云岑攝）

對於護師團體批評的確診補助0發放，疾管署發言人羅一鈞表示，執行新冠防治工作人員染疫補助共計764件、其中358件審議完成，118件核予補助，共計1102萬4000元，以上118件均已發出審定書予申請人。Omicron疫情期間因為已有疫苗和抗病毒藥物，專家評估風險較低，因此輕症不予補助。

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