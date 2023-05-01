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勞團遊行算總帳　民進黨感謝勞工付出

▲▼民進黨發言人林楚茵委員、張志豪及台北市議員簡舒培、新北市議員戴瑋姍針對雙北市長進行施政體檢。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

今天是勞動節，2023五一行動聯盟發動「8年全執政、勞工算總帳」遊行，下午前往民進黨中央黨部前象徵性撕毀選票，批評完全執政的民進黨，繳出一張令勞工無法滿意、失望透頂的成績單。對此，民進黨發言人張志豪1日表示，感謝各行各業勞工朋友的貢獻，尤其疫情期間付出非常多的醫護人員，民進黨再一次表達敬意。

張志豪表示，勞工生活與勞動權益保障，長期以來都是民進黨最重視的施政領域，對於青年低薪的課題，更是盡全力面對與提出對策，民進黨會全力以赴，持續提升勞動權益與薪資水準，秉持一貫的信念與勞工朋友站在一起，傾聽並積極因應。

張志豪表示，請勞工朋友放心，勞保年金的財務困境，民進黨政府一定會負起最後的給付責任，確保勞工長長久久領得到。這幾年來，為穩定勞保的現金流量，從2020年起連續4年撥補勞保基金，加上疫後特別預算300億元，4年來總共挹注勞保基金1470億元，明年會再編列1000億元的預算，繼續撥補勞保基金，反觀國民黨執政時期說要撥補勞保基金，國民黨執政八年卻撥補0元。

至於薪資與工時政策，張志豪說，民進黨自2016年以來，連續7年調漲基本工資月薪與時薪，基本工資增幅達6392元，比國民黨執政時期調5次、共2728元，幅度更大，為全體勞工薪資調漲增添動能。

張志豪強調，除了提升工資，民進黨也幫大家減稅減負擔，民進黨2018年首創長照扣除額，今年綜所稅四大標準扣除額也都提升，例如薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額，都調高了7千元，五月報稅季全民會有感，而推動「0到6歲國家一起養」及「長照2.0」，在增加公共照顧服務的同時，也降低勞工家庭在長輩及托兒上的照顧支出。

張志豪指出，民進黨2000年首次執政，是第一個重視「職業災害」而立法的執政黨；第一個提供「勞工失業給付及職訓津貼」的執政黨；第一個制定《性別工作平等法》首度入法保障產檢假、生理假及育嬰假，二次執政增加產檢假及陪產假天數，推動夫妻可同時請領育嬰假及留職停薪津貼。民進黨也是第一個「縮短工時」的執政黨，首度執政將每周48小時縮為兩周84小時，二次執政再修法落實週休二日。而面對2000年產業西進、大批關廠勞工拿不到退休金及資遣費的困境，民進黨為勞工建立個人可攜式退休金帳戶「勞退新制」，並訂立《大量勞工解僱保護法》。

張志豪說，為讓青年有未來，政府投資青年、加值青年，從產業人力需求到青年職涯規劃、技能發展及就業服務，統整8個部會資源，推動為期4年的「投資青年就業方案」2019年至今已協助75萬名青年就業，青年失業率降至8.38%，是2009金融海嘯以來最低，目前正在規劃第二期方案。為讓青年有更多可以運用的收入，今年再放寬青年租金補貼的門檻，並且簡化申請程序。

張志豪強調，勞工的職業安全與過勞是民進黨高度關切的事，2022年開始實施《勞工職業災害保險及保護法》，建立從災前預防、災害補償及災後重建的社會保險體制。為受職災的勞工朋友提供更好的福利，「職業傷病診治專責醫院」、「職災職能復健專責醫院」都已經在今年正式上路。

張志豪表示，民進黨二次執政以來，從各方面關照勞工的生活，也有一些成果呈現給國人與勞工朋友，對於來自各界的期待，民進黨一定會持續努力、追求進步。

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