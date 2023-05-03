聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有離婚官司　改賠723萬餘元

▲宣昶有確定離婚後，法院更審判決他須給付前妻723萬餘元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

聯電榮譽副董宣明智的兒子宣昶有，與妻子王敏2013年豪門婚變，翻臉互控，提出多起訴訟，2人最後獲法院判准離婚確定。而雙方後續打起離婚後財產分配訴訟，高等法院更一審於3日宣判，判決宣昶有需給付王敏723萬餘元，可上訴。

宣昶有（46歲）為宣明智的長子，在美國取得中醫執照後，轉投入生技產業，創辦宣捷公司，在大陸地區發展幹細胞技術，為宣捷公司創辦人。至於王敏則是長豐公司董事長王公展的次女，兩人2005年結婚，育有2子。但2013年間2人感情生變，當年8月初，王敏聲稱宣昶有家暴，帶著2子回娘家，而後雙方針對孩子的權利打起法律戰，宣昶有也訴請離婚。

雙方在訴訟中互相指責，宣男主張王敏疑心病重，懷疑他出軌，經常發生爭吵，甚至要求他下跪發誓沒偷腥；有次爭執時竟踢他40多下，且夫妻分居近3年，雙方間早已無感情。至於王敏則反駁，宣男會家暴，甚至外出嫖妓、交女友，還被媒體拍到他與正妹約會還「壁咚」；王敏更舉出宣男在美國的前科，指控他吸毒、酒駕。法院一二審均判准離婚，最高法院於2019年11月判准雙方離婚確定。

雙方獲准離婚後，再針對剩餘財產分配打起官司。其中王敏爭取3,118萬4,765元的剩餘財產分配，宣男則不願給付；二審高等法院判決宣男敗訴，須給付王敏1112萬9765元。不過案經廢棄發回後，由高等法院進行更一審。

全案於3日宣判，更一審認為，雖然王敏婚後並無工作，還必須照顧2名早產的兒子，但宣男還說王敏是人「是個盡責任的好媽媽，是個關心我的好太太，會幫我想三餐、起居」，因此更一審法院認為王敏在婚姻關係存續期間，對未成年子女照顧養育及對宣男的生活照料，應有相當之貢獻及協力，可以獲得剩餘財產分配。經過計算後，更審法院認為王敏婚後有償財產僅為74萬3,744元、宣昶有的婚後有償財產為1,521萬8,192元，所以最後判決宣男須給付剩餘財產723萬7,224元給王敏。