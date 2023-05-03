阿北騎機車散心沒回家　屏東潮州警科技協尋馬上找到他

▲潮州警分局中山路派出所副所長張永忠、警員陳冠霖協獲林姓阿北 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉85歲林姓阿北心情低落，騎機車外出散心，家人擔心其安危，向警方求助，潮州警方利用車牌辨識系統，在潮州火車站外找到他的機車，順利在火車站內找到他，將他帶回派出所，通知家人帶回，讓家屬相當感激。

潮州警分局中山路派出所副所長張永忠、警員陳冠霖執行日前巡邏時，接獲屏東分局通報協尋離家出走之85歲林姓阿北，經員警調閱車牌辨識系統查證後，立即於鎮內找尋可能去處，最後順利在潮州火車站內找到他。

據其女兒表示，父親平時獨自住在萬丹鄉，最近疑似經常心情低落，今日突然離家後失去聯繫，擔心他安危，立即報警緊急協尋。

員警接獲通報後，立即以車牌辨識系統辨識他離家時所使用之機車，發現該機車行經潮州鎮路段，警方隨即開始地毯式搜索有可能逗留之場所，終於在潮州火車站外發現他的機車，並立即進入大廳找尋後發現他坐於大廳椅子上，員警立即上前關心，立即將他載返所休息，連絡家人將他安全帶回，在場家屬對警方熱心、積極協助之舉表示非常感謝。

潮州分局長簡彥匡肯定同仁利用科技為民服務精神，提昇溫馨助人的「人民保母」形象，值得同仁學習。