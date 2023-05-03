檢察長交接典禮由鄭銘謙接掌北檢　蔡清祥提出六項工作重點

▲法務部高階主管暨檢察長交接典禮，檢察長們宣誓。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

法務部3日舉行新任檢察長、高階主管聯合交接典禮，最受矚目的是新接任台北地檢署檢察長的鄭銘謙，以及新任台南地檢署檢察長的蔡和憲。法務部長蔡清祥致詞時，提出六項重點工作，希望能各地檢署能全力緝毒、掃黑、打詐，精進國安案件偵辦，並提早部署選舉查察。

本次檢察長調動格外引人注目。其中台南地檢署因陸續傳出大案，包含88槍擊案、正副議長賄選案、光電弊案等，讓台南地檢檢察長葉淑文深掘壓力重大，主動請辭。葉淑文去職後，由原橋頭地檢署檢察長鍾和憲，接下南檢檢察長職務。

另外一個受矚目的焦點，是台北地檢署檢察長職務。素有「天下第一檢」稱號的北檢，辦案質量向來占全國檢察署最重要地位，原任檢察長林邦樑2年前接任檢察長後，本來以為頗受好評。但去年9合一大選後，傳出高層對於北檢偵辦新竹市長高虹安相關弊案不夠積極的態度不滿，因此林邦樑這次也遭調任；接任北檢的鄭銘謙，是林邦樑的司法官同期同學，備受期待。

法務部長蔡清祥致詞時，特別提出林邦樑、葉淑文等人，感謝他們的貢獻。另外蔡清祥這次再提出開創檢察新文化的理念，也就是「專業導向」、「品德第一」、「用心領導」、「創新思維」，並期許檢察長應以專心、專注、專責的態度，帶領同仁實踐新文化。

另外蔡清祥也提出六項重點工作，分別為「以身作則」、「風險管理」、「善盡督導」、「全力緝毒、掃黑、打詐」、「精進國安案件偵辦」以及「提早部署選舉查察」。蔡清祥最後期許所有的檢察長上任後，要馬上就定位，迅速熟悉及投入每項業務，展現專業、敬業及高效率。

本次法務部高階主管與檢察長調動中，原任常務次長的林錦村轉而接掌台中高分檢檢察長；而原任檢察司司長的黃謀信，則接掌常務次長，2人均為熟稔檢察業務的人才，未來發展性極佳。

▼檢察長交接典禮，法務部部長蔡清祥（中）監交，台南地檢署檢察長葉淑文（左），將印信交給新任檢察長鍾和憲（右）。（圖／記者吳銘峯攝）

