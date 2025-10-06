　
法律 法律新聞

愛的支點翻轉人生！更保台中分會「更生事業群」助更生人復歸

▲▼更保台中分會幫助更生人阿道（化名），在出監後安排他到洗車場工作。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更保台中分會幫助更生人阿道（左），透過更生事業群的協助，讓他生活更穩定。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

法務部推動的「更生事業群」更多幫助更生人復歸社會。更保台中分會最近幫助一名更生人阿道（化名），在出監後安排他到洗車場工作，並在領到薪水前，先給予伙食補助及求職就業所需品補助，讓阿道穩定生活。之後又提供就業獎勵金，讓阿道工作更穩定，未來他還想要更上一層樓。

從小個性叛逆的阿道，不慎誤入歧途走向犯法之路。直到近年與阿道生命中最親密的母親及外婆相繼離世後，阿道才知道不能再這樣繼續而決定安定下來。由外婆帶大的阿道，回想起外婆陪伴的時光歷歷在目，在監期間母親對阿道的信任與不離不棄，然而現在才發現已經沒辦法盡孝道。以前的不歸路，使得阿道無處安身。甫出監的阿道想起在監所內有聽過更生保護會，可以協助更生人出監後幫忙找工作，因此主動前往更生保護會臺中分會。

阿道目前在更保臺中分會的更生事業群─友善廠商的洗車場工作，在未領到薪水前，臺中更生保護會協助申請伙食補助及求職就業所需品補助，讓阿道減緩經濟壓力。洗車工作的公司提供宿舍，讓阿道不僅有遮風避雨的處所，也能安心工作。

大熱天的洗車工作是汗如雨下的體力挑戰，很多新進人員怕苦怕累就打退堂鼓，但阿道很珍惜這個工作機會願意吃苦耐勞，在更保人員耐心的引導與陪伴中，阿道從原本找不到工作的茫然觀望到現在漸漸找到工作的興趣和自信，還會自我期許在技術上更上一層樓，主動學習汽車美容鍍膜的專業技術。阿道相當感謝更保會的支持陪伴，也感謝老闆及老闆娘工作上的照顧，老闆看到阿道的努力也願意不藏私的教導技術和工作訣竅。

阿道已經穩定就業三個月，領到更生保護會所提供的穩定就業獎勵金，弟弟及繼父在看到阿道的轉變後，願意重新接納並修復家庭關係。阿道希冀透過自身的經歷鼓勵更生朋友，不要覺得自己沒希望，只要有心肯努力做，就會找到一條路。人生不要一直浪費在監所輪迴了。

甫出監之更生人，因社會固有的看法，往往在謀職過程中遭遇重重困難，導致就業不易。為協助其重建生活，更生保護會積極透過更生事業群結合全臺友善廠商資源，協助媒合合適的工作機會，並提供支持與輔導。透過穩定就業，不僅能使更生人培養責任感與自信心，也有助於降低再犯風險，促進其順利融入社會，實現正向的人生轉變。

更生人更保更生保護會台中更生事業群

