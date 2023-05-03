國民黨立委堵陳耀祥　癱瘓NCC委員會無法舉行



▲多位國民黨立委在NCC9樓主委陳耀祥辦公室門口靜坐表達抗議，截至中午1點，原訂9點舉行的委員會會議仍未召開。（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC(通傳會)委員會原定3日上午9點審議鏡電視新聞台負責人、公司章程變更申請案，以及32家有線系統申請上架鏡電視新聞台案，但因多位立委在NCC9樓主委陳耀祥辦公室門口靜坐表達抗議，截至中午1點，原訂會議仍未召開。



NCC今日排定審議兩件與鏡電視相關案件，包括新任董事長鄭優等人申請變更，以及凱擘集團12家、台固集團5家、中嘉集團12家，以及天外天數位、大新店民主及屏南，共32家系統經營者基本頻道申請上架鏡電視新聞台。



國民黨立法院黨團早上前往NCC門口舉牌抗議，訴求陳耀祥因鏡電視案被列為他字案瀆職罪被告應該下台，多位立委之後從側門進入，保全人員推擠後無法阻擋，立委分批搭電梯進入NCC8樓跟9樓。稍早時代力量立委陳椒華也前往NCC門口抗議，批評NCC主委陳耀祥先前承諾過沒調查清楚鏡電視案就不審查，要求NCC停止審查鏡電視案。



截至中午1點，多位立委尚在9樓主委辦公室外席地而坐，主委辦公室大門緊閉，主委陳耀祥在辦公室內未外出。