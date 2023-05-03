台美軍事合作困境？　國防院所長：美國憂兩岸互動密切技術被偷

▲Taiwan-US Defense Industry Forum 臺美國防產業合作論壇。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

美台商會（USTBC）率25家國防產業公司代表團訪台，3日上午出席在台北國際會議中心舉辦的「台美國防產業論壇」。對於當前台美合作的阻礙為何，國防安全研究院所長沈明室表示，主要困難在於技術控制與保密，台灣跟中國仍有密切互動，半導體科技被竊走，這讓美國很擔心技術轉移到台灣，是否會有風險，避免技術落入中國手裡。

在「美中貿易戰」後，全球高科技供應鏈重新結構，特別是ICT，甚至是國防產業也都遇到核心元件、系統「去中化」的新難題；而過去幾年間，政府發展國防自主、太空產業，台灣的供應商在國際間備受關注，是各國相關產業尋求合作的重要對象；因此，本次25家美國國防產業代表訪問台灣，並出席「台美國防產業論壇」備受關注。

在「台美國防產業論壇」上，針對台美當前合作上的困境為何一事，沈明室表示，過往台灣跟美國有悠久的合作歷史跟關係，經國號戰機的發動機，其實就是跟美國合作，步槍、機關槍生產製造也有跟美國合作經驗，因為台灣擁有研發能力，還有一些技術出口。

不過，沈明室表示，台灣少有大型武器系統技術轉移，主要困難還是在於技術控制跟保密，因為台灣跟中國之間仍有密切互動，半導體的科技被竊盜走，被中國偷走，這讓美國會很擔心，技術轉移到台灣會不會也有風險跟危險，擔心技術不小心落入中國手裡。他強調，這會是很重要的議題，台灣也因此開始執行一些相關保密的計畫，也有相當多技術保密的進步。

▼Taiwan-US Defense Industry Forum 臺美國防產業合作論壇。（圖／記者周宸亘攝）

