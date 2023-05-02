美25軍火商訪國防院交流照片曝！　關注台灣當前防衛戰略政策

▲美國25家軍火商拜訪國防安全研究院。（圖／國防院提供）



記者陶本和／台北報導

美台商會（USTBC）率25家國防產業公司代表團訪台，2日前往參訪國防安全研究院。國防院2日釋出畫面表示，雙方並就台灣目前所面臨之安全威脅，印太區域安全現況，及俄烏戰爭可能之影響進行廣泛討論，會中來賓多對台灣當前防衛戰略及政策非常關注。

25家美國國防產業公司代表團5月抵台訪問，5月3日將出席在台北舉辦的「台美防務產業論壇」，而期間也會拜會國防部、中科院、資安公司，並與台灣無人機廠商會晤。

據了解，此團訪問台灣關鍵在於「美中貿易戰」後，全球高科技供應鏈重新結構，特別是ICT（資訊及通訊科技），甚至是國防產業也都遇到核心元件、系統「去中化」的新難題；而過去幾年間，政府發展國防自主、太空產業，台灣的供應商在國際間備受關注，是各國相關產業尋求合作的重要對象，該現象也反映在全球投資市場上。

對此，訪團2日參訪國防安全研究院，國防院於會後釋出畫面表示，美國前太平洋陸戰隊指揮官、退役中將Steven R. Rudder，以及美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers），率領美國產業界代表至國防安全研究院拜會，座談議程中先由沈明室研究員針對區域情勢進行簡報，雙方並就台灣目前所面臨之安全威脅，印太區域安全現況，及俄烏戰爭可能之影響進行廣泛討論。

國防院表示，會中來賓多對台灣當前防衛戰略及政策非常關注，對台灣戰時可能面臨景況及防範，也提出美國現行政策，供台灣參考；而國防院多位研究員、分析員參與交流，座談期間相談甚歡，增進本院對美國國防戰略與產業發展趨勢的了解，提升國防院相關研究的能量。