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普丁會發動戰術核武攻擊？　國防院：放話以極限恐嚇成份居多

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9月30日宣布，烏克蘭東部4個地區將併入俄國領土，並發表30分鐘演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前宣布部分動員30萬人，若有需要將動用所有可動用武器，暗示是戰術核武。對於普丁是否動用核武，國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所所長歐錫富分析，核戰不能打，普丁放話以極限恐嚇成份居多，莫斯科動員30萬兵力投入戰場，強化俄軍傳統作戰能量，暫時緩解核戰可能性，但普丁核武威脅造成戰爭升級風險，反而促使西方國家更積極援助烏克蘭。

對於普丁是否使用戰術核武？歐錫富指出，根據俄羅斯用語，戰術核武是指非戰略核武，非戰略核武涵蓋射程5500公里以下核武，戰術核武是指射程500公里以下核武。他進一步表示，相較美國三叉戟（Trident）飛彈彈頭455千噸（kiloton），俄國撒旦（Satan）800千噸爆炸當量，戰術核武裝備低當量彈頭，通常在10-100千噸，美國B61-12更只有0.3千噸，使它更具有戰場可用性，政治高接受性。

歐錫富表示，過去戰術核武不被重視，在於其效用遭到質疑。他指出，根據一項印度與巴基斯坦戰爭想定研究發現，巴軍對印軍一個分散的裝甲團發射一枚5千噸核武，結果只摧毀13輛戰車，若將戰術核武在空中引爆，反而可以破壞敵軍廣大的通信系統。

歐錫富說，在烏軍看好收復克里米亞或其政治生命遭受威脅，普丁可能向黑海或烏軍基地發射一枚戰術核武，迫使烏國因恐懼而投降。但是，他進一步分析普丁可能面臨4個風險，第一：烏軍抗戰到底，烏軍總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）表示，即使俄軍發動核攻擊，很難想像會摧毀烏軍抵抗意志；第二，疏遠友俄國家，普丁打破二次大戰以來的核禁忌，不僅與世界各國為敵，而且將疏遠中國、印度等傳統友俄國家。

歐錫富表示，第三，北約軍隊進入烏克蘭，一旦俄軍打破核禁忌，北約輻射處理小組將進入烏國救災，其他部隊也順勢入境，這是莫斯科最大惡夢；第四，是俄軍抗命，核武手提箱只有普丁、國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）與總參謀長葛拉西莫夫（Valeriy Gerasimov）擁有，三人至少要有兩人同意發射核武密碼獲得證實，俄軍才會啟動發射程序，在這關鍵時刻，若俄軍兩位首長抗命，普丁核戰意志將無法執行。

「普丁發射戰術核武有其風險，更糟的是一旦發動，將是一發不可收拾。」歐錫富表示，2018年前美國國防部長馬提斯（James Mattis）表示，沒有所謂戰術核武這回事，不管動用任何核武，都是戰略遊戲的改變者。

歐錫富說，核戰啟動會導致失控，主要在於冷戰時期美俄軍備競賽，每一類別核武都要有相應對武器，如果一方只擁有戰略核武，一旦對方發動低階戰術核武攻擊，將會陷入是否使用戰略核武報復的困境。他指出，為了解決這一困境，因此出現升級階梯（escalation ladder）、升級優勢（escalation dominance）等概念，甚至探討打贏核戰可能性。

因此，歐錫富認為，核戰不能打，普丁放話以極限恐嚇成份居多，莫斯科動員30萬兵力投入戰場，將強化俄軍傳統作戰能量，暫時紓解核戰可能性，但普丁核武威脅造成戰爭升級風險，反而促使西方國家更積極援助烏克蘭。

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