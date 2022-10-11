「美拉高戰爭代價嚇阻大陸」　他：若無法確保軍事優勢戰略模糊便無效

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「美拉高戰爭代價嚇阻大陸」　國防院：若無法確保優勢戰略模糊便無效

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）9月時接受媒體訪問時表明，「如果事實上發生了前所未有的攻擊，美軍會防衛台灣」，外界認為美方從過去「戰略模糊」，逐漸轉為清晰。對此，國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員林柏州分析，拜登政府希望透過同盟力量、軍事戰略、重申軍援台灣、經濟與科技牽制等綜合手段，拉高中共領導人發動戰爭的代價，以加強對中國的嚇阻，但美國若無法確保軍事關鍵能力優勢，那「戰略模糊」將不具任何效果。

拜登在9月中旬接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）節目專訪時表示，「如果事實上發生了前所未有的攻擊，美軍會防衛台灣」；雖然白宮、國務院官員依慣例澄清對台政策不變，但外界仍認為，美方過去「戰略模糊」逐漸轉為清晰。

對此，林柏州表示，過去外界以「戰略模糊」（strategic ambiguity）來詮釋美國是否派兵援助台灣，特別是雙重嚇阻（dual deterrence），即不會對台無條件出兵協防，以嚇阻台灣冒進；而對中也不明確表示美國是否出兵，使其按兵不動，進而維持台海現狀，他認為，此項做法的效果正引發討論。

林柏州分析，美國總統一再闡釋將以軍事手段捍衛台灣，原因有三：第一，撤軍阿富汗、不派兵援助烏克蘭、中國散布「疑美論」等均衝擊美國信譽（credibility），美國必須清楚闡明將確保台海和平；第二，中國不斷提升對台經濟與軍事脅迫，被美國視為推翻先前以和平方式解決台灣問題的承諾；第三，中國逐漸認為其「反介入∕區域拒止」（A2AD）能力可阻絕美國及外力涉入台海，這導致戰爭風險的升高。

林柏州進一步指出，俄羅斯藉烏克蘭欲加入北約發動戰爭、中國藉口美國眾議院議長裴洛西訪台加大對台軍演等經驗，所謂小國挑釁大國，或小國是否越過紅線，其詮釋權屬於發動戰爭的大國，隨著大國意圖與能力的擴張，紅線可能向外擴大，小國任何動作都可能成為大國發動戰爭的藉口。

林柏州分析，過去數十年來，美國擁有可嚇阻中國發動侵台戰爭的軍事優勢，連帶使「戰略模糊」受用。他說，拜登在1979年曾投票支持《台灣關係法》、也曾在2001年時任總統小布希（George W. Bush）表達竭盡所能（whatever it takes）協助台灣自我防衛時，親自撰文抨擊不應改變「戰略模糊」政策。

他認為，從當前情勢來看，中國是採取「切香腸」（salami tactics）手段、灰色地帶活動，正逐漸侵蝕美國維持區域秩序的威信。

因此，林柏州表示，美國雖然把台灣視為印太戰略的重要夥伴，但中國逐步將軍事手段化為可能，美國則必須有明確地嚇阻作為。他說，美國是否具備嚇阻中國侵略台灣的軍事能力是關鍵，若中國確信其能力優於美國，則兩岸爆發戰爭的風險將升高。

所以，林柏州認為，這也是美國政府必須調整國安戰略、加大軍事部署及印太戰略的主要原因，「拜登政府希望透過同盟力量、軍事戰略、重申軍援台灣、經濟與科技牽制等綜合手段，拉高中共領導人發動戰爭的代價，以加強對中國的嚇阻，但美國若無法確保軍事關鍵能力優勢，那『戰略模糊』將不具任何效果」。

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