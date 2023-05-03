憂換護照人潮釀民怨　羅致政建議：開放立院吹冷氣

▲羅致政關切換護照大排長龍的狀況。（圖／翻攝自國會直播）

記者呂晏慈／台北報導

51勞動節連假期間，外交部領務局外等待申辦護照的人潮更甚，也有不少民眾會坐在立法院院區周邊等待。民進黨立委羅致政3日質詢時關切，近日排隊人潮「包圍」立法院研究大樓，民眾只能在烈日下等待，應該適度擴大網路預約名額，甚至開放立法院委員會會議室，讓民眾進來吹冷氣，「坦白講，選舉到了，這都是民怨啦」。

羅致政今天上午在立法院外交及國防委員會質詢時表示，過去幾周等待申辦護照的人潮「包圍」立法院的研究大樓，同胞們只能在烈日下坐等半天，實在不忍，還有選民打電話拜託，想到辦公室吹冷氣，昨天直至下班時間還有8百多人在等待，今天上午10點前還有658人在等件，他知道領務局同仁很辛苦，但除了勞力密集，有沒有更好的方法？

對此，外交部長吳釗燮說明，其實從今年年初開始，領務局都有不斷的調整作業內容，情況已經比之前改善了，目前領務局已經增設處理護照的地方，並適度擴大預約的名額，如果領務局的工作量只有這樣，不斷地擴大的結果，也只能處理到這樣。

羅致政建議，現在現場領號只有12個，網路預約一天2200個名額，是否能增加網路預約？外交部領務局長何震寰回應，目前就是朝擴大網路預約的目標來努力，但這涉及到很多，例如現在勉強找出空間把櫃檯擴增至13個，一個櫃檯一天大約是180到200件受理案，想增加人數就必須擴大櫃檯數。

羅致政提出，建議可以封路、搭帳篷，讓等待的民眾不需要風吹日曬雨淋、到處亂竄，「坦白講，選舉到了，這都是民怨啦」，不管國民黨或民進黨都希望減少民怨。吳釗燮直言，如果領務局的空間就只有這麼大，人就只有這麼多，但是申請的人有那麼多，的確有困難的地方。

羅致政無奈說，有些民眾從林口、北海岸來，可能不想到其他地方逛，想在領務局附近等，應該盡量體諒，總不能說開放羅致政國會辦公室讓大家吹冷氣，坦白說，如果委員會下午空著，建議可以開委員會讓民眾進來吹冷氣，外交及國防委員會會做外交部的後盾。