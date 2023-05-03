巴拉圭總統就職慶賀團過境美國？　吳釗燮：沒成熟不適合講

記者呂晏慈／台北報導

巴拉圭友台總統當選人潘尼亞（Santiago Pena）將於今年8月就職，外界關注我國慶賀團規劃，是否將由總統蔡英文或副總統賴清德出訪並過境美國。對此，外交部長吳釗燮3日受訪說，我駐巴拉圭大使韓志正已經當面向巴拉圭正副總統當選人表達恭賀，慶賀團是否過境美國還在規劃當中，不適合講。

▲外交部長吳釗燮接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

政壇近期盛傳，代表民進黨競選2024總統的賴清德將有機會代表蔡英文出席巴拉圭總統就職典禮，順便過境美國，但此說法始終未獲得證實。

立法院外交及國防委員會今天上午邀請吳釗燮、國安局長蔡明彥進行專案報告。

媒體會前聯訪時詢問，賴清德是否有可能代表參加巴拉圭總統就職？吳釗燮說明，韓志正已經當面向巴拉圭正副總統當選人表達恭賀之意，接下來的這段轉折期間也會思考，有什麼適合的活動可以來進行，以確保我國跟巴拉圭之間的邦誼不受任何影響。

吳釗燮表示，這位總統當選人對台灣非常友好，競選過程中也不斷強調要跟台灣維持良好關係，接下來應該可以找到更好的方法，強化台灣與巴拉圭的關係。他提醒，現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）仍然在任，一個國家只會有一個總統，目前政策上的方向仍以阿布鐸總統為主，與總統當選人的討論只會針對他就任之後的政策方向。

至於我國慶賀團是否將過境美國？吳釗燮表示，「這個還在規劃當中，如果說還沒有成熟的說，我不適合講」。

回顧近年正副總統參與友邦總統就職典禮的狀況，2018年蔡英文應邀出席出席巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職典禮，當時「同慶之旅」過境美國洛杉磯和休士頓，並於參觀雷根圖書館時發表公開談話，被視為一大突破；2022年賴清德以總統特使身份出席宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同框。