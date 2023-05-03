　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安局：國際疑「中」態勢升溫　應建構中共威脅共同圖像

▲▼國安局長蔡明彥至立法院外交及國防委員會備詢。（圖／記者呂晏慈攝）

▲國安局長蔡明彥至立法院外交及國防委員會備詢。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國際高度美中關係發展動向，國安局長蔡明彥3日表示，美中兩國互信明顯不足，在國際「疑中」態勢升溫下，我國需強化與民主國家陣營合作，建構中共威脅共同圖像，未來除將加強注蒐美中涉台事務動向，國安局也會強化與國際夥伴合作力度，增進彼此情報共享。

立法院外交及國防委員會今天上午邀請外交部長吳釗燮、蔡明彥進行「蔡總統『民主夥伴共榮之旅』出訪成效」與「美國與中共『新冷戰』下對我之影響與因應」專案報告。

國安局報告表示，綜觀近期美中關係發展態勢，顯示美中緊繃關係仍未趨緩，兩國互信明顯不足，雙方持續戰略競逐，不過，美中外交互動雖冷淡，但仍維持事務性交流，以經貿、氣候等領域為主，為美商務部長、財政部長日後可能訪陸進行鋪墊，以利建立「護欄」、管控分歧、避免衝突。

國安局報告指出，在國際「疑中」態勢升溫下，我需凸顯台灣在民主、人權、經貿、科技等領域戰略價值，強化與民主國家陣營合作，建構中共威脅共同圖像，以利協作因應中共日增的安全挑戰。

此外，在因應作為方面，國安局報告提出兩點：第一，應加強注蒐美中涉台事務動向，國安局將密切追蹤掌握情勢變化，並與國安團隊合作，共研影響我國家安全的重要變數；第二，應強化與國際夥伴合作力度，國安局將在現有情報合作基礎下，持續深化與國際夥伴合作力度，增進彼此情報互享，加強蒐集中共在印太地區作為等相關訊息，獲取對台有利的第一手情訊，提供決策參考，以維護我國家安全利益。

另一方面，外交部報告列出5點未來工作重點，包括：第一，密切關注美中高層互動情形，美國未停止規劃安排閣員訪問中國，白宮國安會發言人4月11日應詢時稱美國總統拜登期盼再次與中國國家主席習近平通話，美方也正安排國務卿布林肯訪中等；第二，持續強化台美安全交流，落實「2023會計年度國防授權法（NDAA2023）」；第三，持續深化台美經貿關係，持續推動與美洽簽「避免雙重課稅協定（ADTA）」。

外交部表示，未來工作重點還有：第五，持續深化台美在「全球合作暨訓練架構（GCTF）」下的合作；第五，持續爭取美國為首的理念相近國家支持我拓展國際空間。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
企鵝妹「愛玩無套多人運動、1晚3次↑」！　大尺度約砲史曝
快訊／桃竹將大停水！　影響45萬戶
毛巾多久換一次？　「使用期限到了」臭翻
快訊／共軍「陸版死神」現蹤！　繞台灣北東南空域
女騎士慘死加油站！　遭油罐車輾死
快訊／五楊高架4車追撞！　嚴重回堵
快訊／又檢出A肝莓！　即起暫停好市多莓果輸入
無法陪吳淑珍過母親節　陳致中：放心不下她孱弱病體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中國修法擴大解釋「間諜」　蔡明彥示警：注意赴陸恐產生風險

傳侯友宜被藍營高層內定徵召　黃揚明喊：傻眼！黨中央應妥善回應

國安局：國際疑「中」態勢升溫　應建構中共威脅共同圖像

陳水扁衝凱道陳情　游淑慧喊話蔡英文：父子入監讓「耳根子清淨」

美25軍火商出席國防產業論壇　統派場外怒吼「美國戰爭販子禍害台灣」

郭台銘喊「當選就讓詐騙集團90天內消失」　林右昌：必須務實以待

換「陸版死神」現蹤！　共軍BZK-005無人機順時針繞台灣北東南空域

陳水扁保外就醫又上凱道　郭正亮：賴清德曾承諾「特赦」

巴拉圭總統就職慶賀團過境美國？　吳釗燮：沒成熟不適合講

開放加拿大全牛齡有利入CPTPP？　吳釗燮未否認

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！她等車遭猛撲壓地　胸部慘留爪痕

中國修法擴大解釋「間諜」　蔡明彥示警：注意赴陸恐產生風險

傳侯友宜被藍營高層內定徵召　黃揚明喊：傻眼！黨中央應妥善回應

國安局：國際疑「中」態勢升溫　應建構中共威脅共同圖像

陳水扁衝凱道陳情　游淑慧喊話蔡英文：父子入監讓「耳根子清淨」

美25軍火商出席國防產業論壇　統派場外怒吼「美國戰爭販子禍害台灣」

郭台銘喊「當選就讓詐騙集團90天內消失」　林右昌：必須務實以待

換「陸版死神」現蹤！　共軍BZK-005無人機順時針繞台灣北東南空域

陳水扁保外就醫又上凱道　郭正亮：賴清德曾承諾「特赦」

巴拉圭總統就職慶賀團過境美國？　吳釗燮：沒成熟不適合講

開放加拿大全牛齡有利入CPTPP？　吳釗燮未否認

中國修法擴大解釋「間諜」　蔡明彥示警：注意赴陸恐產生風險

搶最佳拍照位置！300公尺高空纜車「男女大亂鬥」打成一團影片曝

夏綠蒂公主緊抱愛犬過8歲生日　燦笑神複製老爸威廉

企鵝妹認「愛玩無套多人運動、1晚3次↑」！大尺度約砲史曝光　網聽傻

傳侯友宜被藍營高層內定徵召　黃揚明喊：傻眼！黨中央應妥善回應

升息終點到了嗎？　教你抓出「危機入市VS.避險觀望」好時機

每天限量20份！萬華限定豬排吐司「厚切超過5公分」掀討論

美女幼師「娃娃音」教唱好療癒！　「挖呀挖呀挖」洗腦神曲爆紅

PTT瘋企鵝妹！百萬YTR「躺著也中槍」遭評過氣　下秒高EQ笑了

Joeman「照顧女友很多開銷」原因超暖！妮婭：我會努力…揭2人收入內幕

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

政治熱門新聞

人夫議員「周旋三女」全直擊！　趕攤疼舊愛擁新歡

即／疑回應郭台銘道歉！韓國瑜晚間發聲了

郭韓世紀大和解　他曝格局高下立判

柯文哲談低薪：有些系教出的學生沒價值

人夫議員「4位緋聞女友」　一次看

人夫議員「神祕新歡」曝光！　質詢前空檔幽會全直擊

郭台銘向韓國瑜道歉！力邀：希望能並肩作戰

她曝國民黨最新內參民調：賴清德一支獨秀　郭、侯、柯差距5％內

換「陸版死神」現蹤！　共軍BZK-005無人機順時針繞台灣北東南空域

人夫議員「舊愛新歡」全都要　6年緋聞女友1跡象漏餡

人夫議員「新舊愛」待遇差別大　上車1動作防被抓包

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

無法陪吳淑珍過母親節　陳致中說話了

全文／陳水扁衝凱道找蔡英文陳情為哪樁

更多熱門

相關新聞

巴拉圭慶賀團過境美國？　吳釗燮：不適合講

巴拉圭慶賀團過境美國？　吳釗燮：不適合講

巴拉圭友台總統當選人潘尼亞（Santiago Pena）將於今年8月就職，外界關注我國慶賀團規劃，是否將由總統蔡英文或副總統賴清德出訪並過境美國。對此，外交部長吳釗燮3日受訪說，我駐巴拉圭大使韓志正已經當面向巴拉圭正副總統當選人表達恭賀，慶賀團是否過境美國還在規劃當中，不適合講。

開放加國全牛齡有利入CPTPP？　吳釗燮未否認

開放加國全牛齡有利入CPTPP？　吳釗燮未否認

跨國WTO代表團訪台　將會行政院經貿辦

跨國WTO代表團訪台　將會行政院經貿辦

美菲聯合聲明維護台海和平　外交部：將持續與理念相近夥伴合作

美菲聯合聲明維護台海和平　外交部：將持續與理念相近夥伴合作

中國外交官「戰狼」言論頻惹議　外交部39字反酸

中國外交官「戰狼」言論頻惹議　外交部39字反酸

關鍵字：

外交部國安局吳釗燮蔡明彥

讀者迴響

熱門新聞

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

女警愛上大毒販　毀了緝毒行動

5／6立夏「運勢翻紅」 生肖TOP3

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

館長電商出包？豬五花放「A5和牛照」

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面