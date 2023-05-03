國安局：國際疑「中」態勢升溫　應建構中共威脅共同圖像

▲國安局長蔡明彥至立法院外交及國防委員會備詢。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國際高度美中關係發展動向，國安局長蔡明彥3日表示，美中兩國互信明顯不足，在國際「疑中」態勢升溫下，我國需強化與民主國家陣營合作，建構中共威脅共同圖像，未來除將加強注蒐美中涉台事務動向，國安局也會強化與國際夥伴合作力度，增進彼此情報共享。

立法院外交及國防委員會今天上午邀請外交部長吳釗燮、蔡明彥進行「蔡總統『民主夥伴共榮之旅』出訪成效」與「美國與中共『新冷戰』下對我之影響與因應」專案報告。

國安局報告表示，綜觀近期美中關係發展態勢，顯示美中緊繃關係仍未趨緩，兩國互信明顯不足，雙方持續戰略競逐，不過，美中外交互動雖冷淡，但仍維持事務性交流，以經貿、氣候等領域為主，為美商務部長、財政部長日後可能訪陸進行鋪墊，以利建立「護欄」、管控分歧、避免衝突。

國安局報告指出，在國際「疑中」態勢升溫下，我需凸顯台灣在民主、人權、經貿、科技等領域戰略價值，強化與民主國家陣營合作，建構中共威脅共同圖像，以利協作因應中共日增的安全挑戰。

此外，在因應作為方面，國安局報告提出兩點：第一，應加強注蒐美中涉台事務動向，國安局將密切追蹤掌握情勢變化，並與國安團隊合作，共研影響我國家安全的重要變數；第二，應強化與國際夥伴合作力度，國安局將在現有情報合作基礎下，持續深化與國際夥伴合作力度，增進彼此情報互享，加強蒐集中共在印太地區作為等相關訊息，獲取對台有利的第一手情訊，提供決策參考，以維護我國家安全利益。

另一方面，外交部報告列出5點未來工作重點，包括：第一，密切關注美中高層互動情形，美國未停止規劃安排閣員訪問中國，白宮國安會發言人4月11日應詢時稱美國總統拜登期盼再次與中國國家主席習近平通話，美方也正安排國務卿布林肯訪中等；第二，持續強化台美安全交流，落實「2023會計年度國防授權法（NDAA2023）」；第三，持續深化台美經貿關係，持續推動與美洽簽「避免雙重課稅協定（ADTA）」。

外交部表示，未來工作重點還有：第五，持續深化台美在「全球合作暨訓練架構（GCTF）」下的合作；第五，持續爭取美國為首的理念相近國家支持我拓展國際空間。