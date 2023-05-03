陳水扁保外就醫又上凱道　郭正亮：賴清德曾承諾「特赦」

▲前總統陳水扁。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案面臨解職，11日將發監執行，而政院近期提出選罷法修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選。讓做為父親的前總統陳水扁大為不滿，走上凱道行使憲法請願權，但其保外就醫的身分卻趴趴走，再度引來批評。前立委郭正亮指出，據他了解，民進黨主席、副總統賴清德有承諾要特赦，這未來將變成一個議題。

陳水扁卸任後，因涉南港展覽館、龍潭購地等弊案，遭判刑20年，但於2015年1月因身體因素保外就醫，當時他曾同意在這期間，不從事與醫療無關活動、不接受媒體採訪、不參加政黨公開活動，等「三不」規定，但卻已多次衝撞相關規定。

郭正亮在《少康戰情室》說，目前陳水扁的狀態，賴清德會不會特赦，會變一個議題，因為他有承諾對陳水扁，但總統蔡英文不願意處理，要符合老百姓認知情感，因為這樣明顯不符合交保，蔡英文為什麼不特赦？賴清德則是覺得特赦就特赦，個性比較阿莎力。

郭正亮也表示，陳水扁這回北上，是覺得陳致中只有判1年，不是3年重罪，卻被褫奪公權，他議員就沒有了，主要是抱怨這個，不過陳致中的判決也有點怪，因為黃睿靚的理由是很難抵抗婆婆的要求，那陳致中能抵抗媽媽要求嗎？而就陳水扁來說，民進黨未來是更生人不能從政，等於陳致中出來以後都不能選了。