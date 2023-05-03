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中國修法擴大解釋「間諜」　蔡明彥示警：注意赴陸恐產生風險

▲▼外交部長吳釗燮 立法院外交委員會答詢 國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長蔡明彥前往立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國全國人大常委會近日修正《反間諜法》擴大定罪範圍，引發外國企業擔憂。國安局長蔡明彥3日在立法院應詢時示警，必須特別注意修法是否影響台商、外商、外國記者、維權人士，前往中國大陸可能產生的風險，請民眾特別注意，自己的手機內容可能在進出中國海關時就被檢查，這部分要特別小心。

中國全國人大常委會近日通過一項《反間諜法》修訂，將間諜行為的定義擴大為「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等網絡攻擊等行為」，並要求郵政、電信及網路服務業者配合打擊間諜活動，新制將於今年7月1日起生效。

民進黨立委林靜儀今天上午在立法院外交及國防委員會質詢時關切，中國《反間諜法》讓外商人人自危，除了我國退役軍人到中國可能被羅織入罪，一般民眾是否也會被影響？國安局長蔡明彥回應，這部分必須特別注意，中國全國人大常委會現在正在修改《反間諜法》，針對間諜行為有一些新規範，包括投靠到特定組織、網路相關的間諜活動，以及可能涉及到相關經濟利益的行為，都可能被納入該法相關規範。

蔡明彥強調，對於這樣的發展，要特別注意有沒有影響到包括台商在內的外商、外國記者、維權人士，其到中國大陸可能產生的一個風險，這部分會不會對兩岸交流產生負面影響，必須持續來注意。

林靜儀追問，根據《港版國安法》與《反間諜法》規定，曾經擔任軍職、公職，或者參加社團活動的台灣民眾，光是手機內的照片、言論都可能被羅織入罪對不對？蔡明彥稱是說，請民眾到對岸進行交流的時候，要特別注意到剛剛所提到的這一點，手機內容可能在進出海關時就被檢查，這部分要特別小心。

林靜儀指出，中國是否用兩面手法，一方面讓前總統馬英九去那裡備受尊崇，另一方面又讓台灣人、外國人的言論及自由緊縮？蔡明彥表示，中共一方面提出各種交流計畫，希望推動兩岸促統、促榮，但是另一方面又加強中國對內的控制，很擔心與外國的交流活動會動搖到共產黨內部統治，這部分也是推動兩岸交流過程中要特別注意的。

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