基隆Podcast暢談室內兒童樂園　打造不畏天氣變化歡樂新天地

▲基隆Podcast暢談室內兒童樂園。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，本周第13集再次邀請社會處長楊玉欣、與孩子家長李若綺，一同分享市府在兒童節前夕落成的信義室內兒童樂園，並規劃未來在基隆各區尋找合適的場地與空間，為孩子們帶來一個安心活動的地方。

楊玉欣表示，室內兒童樂園的構想源自於謝國樑市長上任前，注意到基隆因為多雨潮濕而缺乏適合的遊樂場所，因此決定未來要在基隆七區都設立一座室內兒童樂園。另外，充足的遊戲可以幫助兒童發展社交能力、肌肉、創造力等好處，尤其現代3C設備當道的情況下，兒童的遊樂更是顯得重要。

楊玉欣提到，室內兒童樂園的規劃，市府將盤點公部門閒置的空間，作為兒童樂園的場地，不僅可以活化閒置空間，場地也較能親近民眾；樂園的遊具也非常多元，包含跑車、氣球屋等，設施的安全性也經由專家評估其耐震、消防、以及遊具的安檢，並維持固定時間的清潔，只要是128公分以下的小朋友，能安心地遊玩，楊玉欣也提醒家長務必要上網預約才能入場。



李若綺表示，身為家長常思考如何讓小孩適度的放電，有時候也難免會造成不少的消費，現在市府規畫的室內兒童樂園提供了家長不同的選擇。她也觀察到自己的孩子在室內兒童樂園可以非常投入遊樂的過程，也會更主動的和家長互動，讓親子關係更加緊密，希望未來市府可以繼續興建類似的空間，並且每一間可以設計不同的主題，讓小孩可以體驗不同的遊樂設施，擴展小孩的視野。

余治明表示，基隆常年多雨的環境經常限制了孩子們活動場所，為了能夠讓孩子盡情的活動，釋放活力，基隆市政府盤點閒置的場域，並且首次在信義區公所規劃室內兒童樂園，讓孩子盡情地玩耍，未來市政府在各區也會尋找合適的場地，打造不畏天氣變化的室內兒童樂園。

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