基市府喊話「基捷延2年通車才合理」　鐵道局：盼一起拚2032年通車

▲基隆市府爭取基隆捷運地方分攤期程更寬鬆。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部鐵道局今(2日)審查「基隆南港間通勤軌道建設計畫」綜合規畫期末報告，基隆市認為都市計畫變更期程不符實際進度，應推遲至少2年，2032年通車應延至2034年通車才合理；另財務分攤須更寬鬆期限。交通部鐵道局表示，基隆市現行就可同步啟動都市計畫變更作業，盼朝2032年通車一起努力。

基隆市政府今指出，「基隆南港間通勤軌道建設計畫」綜合規劃期末報告中，有關都市計畫變更期程預計明(113)年中旬完成，不符目前實際進度，綜規今年報請行政院核定後啟動都市計畫變更，估計要2年時間，之後還要2年內完成土地徵收，之後才能動工，相關時程應跟著延後2年，交通部推估基隆捷運最快民國121年通車，應推遲至民國123年才合理。

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針對基隆市負擔53億元，根據基隆市估算，負擔金額約有61億元，基隆市長謝國樑則表示，希望在5月底、6月初拜會交通部長王國材，爭取在財務分攤上更寬鬆期限。

交通部鐵道局長伍勝園表示，都市計畫變更不需要等綜合規劃提報行政院後才啟動，現在就可以進行都市計畫變更作業，基隆市原本規劃用開發方式無償取得土地，後來改為一般徵收，因此之前尚未啟動耽擱了，不過現在就可以啟動，且綜合規劃提報行政院前，都市計畫就要報到地方都市計畫委員會，希望中央地方一起努力，拚按照原訂時程，提早通車，服務民眾。

針對基隆市爭取分攤更為寬鬆，伍勝園指出，針對基隆市希望分攤款拉長年期，鐵道局也會跟交通部說明和反映地方訴求。