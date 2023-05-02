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只剩3天！雲林台電這張「千萬發票」沒人領　快檢查繳費單

▲剩3天！去（111）年11月至12月期的統一發票台電雲林區處用戶特別獎1000萬元至今沒人領，急尋發票中獎人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲電費繳費單據其實就是發票，單據上會有電子載具號碼(即發票)，一旦中獎，台電還會另發中獎通知，中獎者需憑發票單據兌獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

去年11月至12月期的統一發票千萬大獎之一為電雲林區處用戶之電費帳單，距離領獎期限僅剩3天仍無人認領，台電雲林區處急尋發票中獎人，疾呼電費帳單消費明細為274元的用戶，趕快檢查台電繳費單據，對獎期限為5月5日以免錯失成為千萬富翁的機會。

台電雲林區營業處表示，少部分民眾可能不知，電費繳費單據其實就是發票，單據上會有電子載具號碼(即發票)，一旦中獎，台電還會另發中獎通知，中獎者需憑發票單據兌獎。另台電線上支付已結合7大行動支付及台灣PAY 平台業者，掃帳單QR Code就可繳費外，更推出「台灣電力APP」，民眾可直接線上信用卡刷卡繳費，繳費發票紀錄存在手機，解決保存紙本發票的問題。

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台電雲林區營業處強調，感謝用戶對台灣電力APP支持與肯定，台電會持續精進各項功能及服務項目內容，提供民眾更便利、更貼心的各項服務。

▲剩3天！去（111）年11月至12月期的統一發票台電雲林區處用戶特別獎1000萬元至今沒人領，急尋發票中獎人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲剩3天！去（111）年11月至12月期的統一發票台電雲林區處用戶特別獎1000萬元至今沒人領，急尋發票中獎人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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